Castel San Giorgio, al via i lavori dell'autorimessa comunale di via Nocelleto "Un passo significativo verso l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti"

Castel San Giorgio, al via i lavori di completamento dell'autorimessa comunale di via Nocelleto.

Lunedì 14 luglio alle ore 10.30 la posa della prima pietra. «Il progetto di riqualificazione e potenziamento delle aree pertinenziali dell'autorimessa comunale rappresenta un passo significativo verso l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti, il miglioramento della sicurezza e l'efficientamento delle infrastrutture esistenti -ha dichiarato il sindaco Paola Lanzara -.

I dettagli



Grazie al grande lavoro svolto dall'assessore ai Lavori Pubblici Domenico Sellitto, trasformeremo quest'area in un polo più funzionale, ecologico e sicuro per la comunità»- ha concluso il primo cittadino di Castel San Giorgio.

Il progetto prevede la creazione di un'Isola Ecologica Avanzata, il potenziamento dell'Illuminazione e della videosorveglianza e la realizzazione di una rete di regimentazione delle acque.



Uno degli elementi centrali del progetto è l'installazione di una pesa per i materiali da recuperare. Questa strumentazione all'avanguardia sarà il fulcro della nuova isola ecologica dedicata alla raccolta differenziata. La pesa consentirà una misurazione precisa dei materiali conferiti, come carta, plastica, vetro, metalli e organico, facilitando così un monitoraggio accurato dei flussi di rifiuti e promuovendo una maggiore consapevolezza ambientale.



”L'obiettivo è incentivare la cittadinanza a una raccolta differenziata ancora più efficiente, massimizzando il recupero delle risorse e riducendo il volume dei rifiuti destinati alla discarica. Questo sistema non solo contribuirà a una migliore gestione ambientale, ma potrà anche fornire dati preziosi per future politiche di sostenibilità locali» - ha aggiunto Paola Lanzara.



Per garantire una maggiore sicurezza e fruibilità dell'intera area, si procederà all'installazione di un nuovo sistema di illuminazione. Questo sistema, progettato per essere efficiente dal punto di vista energetico, migliorerà notevolmente la visibilità notturna, rendendo l'accesso all'autorimessa e all'isola ecologica più sicuro per tutti gli utenti.

Parallelamente, verrà implementato un sistema di videosorveglianza di ultima generazione. Le telecamere strategically posizionate monitoreranno costantemente le aree pertinenziali, fungendo da deterrente contro atti vandalici o utilizzi impropri e garantendo un controllo costante per prevenire eventuali problematiche. Questo duplice intervento, illuminazione e videosorveglianza, creerà un ambiente più protetto e controllato, a beneficio della cittadinanza e del personale addetto.



Un altro aspetto fondamentale del progetto riguarda la realizzazione di una rete di regimentazione delle acque. Questo intervento idraulico è cruciale per gestire in modo efficace le acque meteoriche provenienti sia dal fabbricato dell'autorimessa che dal piazzale circostante.

La nuova rete sarà progettata per convogliare e drenare correttamente le acque piovane, prevenendo allagamenti, ristagni e danni strutturali alle infrastrutture.

Questo non solo garantirà la stabilità e la durabilità delle superfici e degli edifici, ma contribuirà anche a una gestione più sostenibile delle risorse idriche, evitando dispersione e ottimizzando il deflusso. Una corretta regimentazione delle acque è essenziale per la manutenzione a lungo termine dell'area e per la prevenzione di problematiche legate al maltempo.