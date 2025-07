Polo della Salute, boom di controlli a Pontecagnano Faiano In pochi mesi effettuate 1400 visite specialistiche

Il Polo della Salute di Pontecagnano Faiano conferma la sua efficienza. Nell’arco temporale compreso tra marzo e luglio, un vasto team di professionisti ha effettuato oltre 600 controlli medici gratuiti, che vanno a sommarsi agli 800 resi in precedenza. In tutto, dunque, 1400 visite specialistiche per prevenire e curare patologie a tutti i livelli e per qualsiasi età.

Numerose le consulenze di cui i pazienti hanno potuto usufruire, rese dalle associazioni (Amarec, in collaborazione con Lanova Farmaceutica, Eubios; Sole Odv; Comunità Libertaria di Clown & Sognatori Pratici; Officina di Consapevolezza) e/o da singoli professionisti. Decine di servizi, che hanno garantito l’accesso gratuito a tutti, invogliando alla prevenzione ed alla cura del proprio corpo e della propria mente.

“Ci lasciamo alle spalle mesi di intenso lavoro, ma anche di enorme gratificazione. Considerata la quantità di adesioni, è certo che i cittadini abbiano quanto mai bisogno di queste iniziative, che ci impegniamo a riproporre con maggiore efficienza e consapevolezza. Mi preme un sentito ringraziamento a quanti fra specialisti ed organismi si sono adoperati per garantire assistenza, ascolto e promuovere la prassi della prevenzione come pratica necessaria ed imprescindibile sia in materia di salute fisica che mentale”, ha dichiarato l’assessora alla Sanità, Roberta D’Amico.

A seguire le parole del sindaco Giuseppe Lanzara: “Mi associo ai toni entusiastici dell’Assessora Roberta D’Amico, con cui abbiamo condiviso un progetto di grande impatto sul territorio, che ha rimesso al centro la cura del sé, che spesso tendiamo a trascurare per motivi economici, di tempo, di disinformazione. Oggi sappiamo con certezza che sottoporsi a controlli periodici può salvarci la vita: continuiamo in questa direzione e raggiungeremo ogni giorno traguardi più alti”.