Pagani: partito il restauro del togato in marmo del I secolo a.c. Il sindaco: "Il reperto è una ricchezza della nostra città"

"Hanno avuto inizio oggi i lavori di restyling del togato conosciuto come "dea Lamia" (angolo via Pagano - Via Matteotti), a ridosso del Palazzo Belsito, a seguito dell'approvazione del progetto comunale da parte della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio", a chiarirlo il Sindaco di Pagani, Lello De Prisco.

I dettagli

"Il reperto continua il primo cittadino - in marmo risalente al I secolo A.C. è una ricchezza della nostra città mai adeguatamente messa in luce.

Grazie all'approvazione della Soprintendenza abbiamo potuto dar seguito all'impegno preso durante la mia amministrazione. Al restyling da parte della restauratrice, dott.ssa Corradini, seguirà l'adeguata valorizzazione che siamo certi arricchirà ancora di più il nostro caratteristico centro storico".