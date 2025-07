Castellabate sempre più green: nuove isole ecologiche intelligenti Circa un milione di euro da fondi Pnrr

Prosegue con decisione il percorso di sostenibilità ambientale del Comune di Castellabate. Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – linea di intervento A “Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani” – Castellabate continua ad investire nell’installazione di isole ecologiche intelligenti su tutto il territorio comunale.

Il progetto

Il progetto, per un importo complessivo di 999.999,98 euro finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, prevede la fornitura di nuove 17 isole ecologiche e l’adeguamento del centro di raccolta comunale, tramite interventi mirati a migliorare la qualità e l’efficienza del servizio di raccolta differenziata per cittadini e turisti. Tale tipologia di iniziativa, già avviata con il progetto FEAMP e l’installazione della prima isola ecologica informatizza sul porto di San Marco nei mesi scorsi, vede l’introduzione di queste nuove importanti strutture nelle varie frazioni di Castellabate, contribuendo in maniera significativa al decoro urbano, alla riduzione dell’abbandono indiscriminato e all’aumento della percentuale di raccolta differenziata. Le prime, in via sperimentale, sono pronte ad essere installate presso la frazione San Marco (Piazza Meola), Santa Maria (Via O.Pepi), Lago (Piazza Madre Teresa di Calcutta) e Alano (Via Santa Rosa). Con la loro successiva e completa implementazione saranno realizzate anche delle iniziative finalizzate a premiare i cittadini più virtuosi nell’ambito della raccolta differenziata. Inoltre, ogni isola attrezzata con telecamera e pannelli informativi diventerà uno strumento per raccontare le eccellenze del territorio.

“Questo intervento ci permette di compiere un altro passo importante verso una Castellabate sempre più sostenibile. Le nuove isole ecologiche intelligenti, finanziate con fondi PNRR, sono il simbolo concreto di una visione moderna che punta a coniugare innovazione e rispetto per l’ambiente. È un impegno che portiamo avanti con determinazione, per migliorare la qualità della vita dei cittadini e per tutelare il nostro straordinario patrimonio naturale”, dichiara il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“Questo esteso progetto rappresenta un’azione concreta e significativa messa in campo dall’Amministrazione sul fronte della sostenibilità. La transizione ecologica non è uno slogan, ma un percorso che richiede visione, pianificazione e strumenti adeguati”, aggiunge l’Assessore all’Ambiente, Nicoletta Guariglia.