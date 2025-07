Maiori potenzia l'accoglienza per le persone con disabilità in spiaggia Attrezzature e una parte di arenile dedicati, un call center per prenotare la discesa

Due sedie Job per l’ingresso in acqua, due sedie galleggianti, camminamenti fino alla battigia, uno spogliatoio attrezzato con doccia e lavapiedi, postazioni con lettini e ombrelloni ad altezza facilitata in una porzione di spiaggia dedicata, un campo estivo sull’arenile interamente dedicato ai bambini con difficoltà motorie a Maiori. Grazie al finanziamento del progetto “Turismo BalneAbile”, promosso dalla Regione Campania e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio Disabilità, l’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Capone ha completato e potenziato le dotazioni già esistenti, rendendo ancora più accessibile alle persone con disabilità l’arenile, che così diventa il più accessibile della Costa d’Amalfi. In più, l’amministrazione ha stabilito che l’accesso alle strutture per il bagno e all’assistenza in spiaggia sia gratuito per tutti, sia italiani che stranieri, prenotando la discesa attraverso call center al numero 340 933 5105.

Le novità

Le novità sono numerose e concrete: oltre alla sedia Job già presente da tre anni che garantiva l’accessibilità alla spiaggia, ora migliorata con nuovi cintura e braccioli, è stata acquistata una seconda sedia Job completa. La dotazione si allarga inoltre a due sedie galleggianti che permettono di fare il bagno in tutta tranquillità, assistiti da un operatore specializzato. Due camminamenti amovibili, da 35 metri ciascuno, conducono fino alla battigia sia i mezzi a rotelle sia chi ha bisogno di maggiore stabilità per potersi muovere evitando la poco affidabile sabbia, mentre uno spogliatoio attrezzato con doccia e risciacquo per i piedi offre comfort e privacy. A completare l’intervento il bagno dedicato, cinque ombrelloni e dieci lettini con gambe ad altezza modificata, pensati per garantire un accesso agevole e una permanenza comoda sulla spiaggia, interamente a misura. Un vero e proprio punto di riferimento per le persone con bisogni speciali che così possono vivere la spiaggia e possono goderne i benefici in maniera completa e agevole. Nello specifico la spiaggia accanto al pontile centrale di Maiori, dove c’è il monumento di Santa Maria a Mare sul lungomare.

Accanto al potenziamento delle strutture, l’amministrazione ha previsto anche un servizio di accoglienza quotidiana per l’area attrezzata. Dal 15 luglio al 31 agosto 2025, infatti, dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 17 sarà attivo un presidio dedicato per la fruizione della spiaggia da parte degli utenti: un operatore specializzato OSA OSS accoglierà gli ospiti ai gazebo sul pontile e poi li accompagnerà in spiaggia. Per la discesa a mare come già detto è attivo un numero dedicato per le prenotazioni attraverso call center, per potersi garantire la piena fruizione di tutte le attrezzature e la giusta assistenza da parte degli operatori qualificati. Il servizio sarà affidato a Nuove Radici, con sede a Tramonti.

L’inclusione non si ferma all’arenile. Sempre grazie alla collaborazione con Nuove Radici, sarà attivato anche un centro estivo dedicato ai bambini residenti nel Comune di Maiori con disabilità certificata. Le attività, pensate per offrire momenti di gioco, socializzazione e benessere, si svolgeranno per 11 ore settimanali e saranno seguite da tre operatori qualificati.

Si tratta di un investimento importante in termini di civiltà e qualità dell’offerta turistica, che fa della spiaggia di Maiori, la più lunga della Costiera amalfitana, un esempio virtuoso di inclusione. L’intervento è stato realizzato insieme al Comune di Amalfi, partner del progetto “Turismo BalneAbile” che ha avuto Maiori come capofila, e si inserisce nel più ampio disegno regionale volto a promuovere un turismo davvero accessibile, che tenga conto dei bisogni reali di tutti i cittadini e dei visitatori.

“Siamo felici di aver potenziato l’accoglienza turistica rendendola capace di rispondere ancora meglio ai bisogni di tutti – afferma il sindaco di Maiori, Antonio Capone – Continuare ad investire sull’accessibilità vuol dire rendere più giusta e più bella la nostra offerta: vogliamo che ogni persona, indipendentemente dalle sue condizioni fisiche, possa vivere il mare in serenità. Il nostro obiettivo è costruire un sistema di accoglienza che sia davvero ospitale, inclusivo e rispettoso della dignità di ogni individuo. Questo intervento rappresenta un tassello fondamentale nel percorso di trasformazione più ampio del lungomare e dell’arenile di Maiori. A partire dal prossimo anno, con il progetto “Le Spiagge della Dolce Vita”, cambierà il volto del waterfront: più funzionale, moderno, vivibile e curato. Un modello di spiaggia che guarda al futuro, pronto a diventare un fiore all’occhiello per l’intera Costiera amalfitana.”