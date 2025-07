Amalfi: 15 appuntamenti dedicati all'estate dei bambini Musical, personaggi dei cartoon, mani in pasta, schiuma party, racconti in tenda, laboratori d’arte

“Seconda stella a destra e poi dritto fino al mattino”: è la direzione che porta alla felicità ad Amalfi! Un viaggio fantastico fatto di avventure incredibili, tra pirati e sirene. Pronti a liberare la fantasia? L’allegro galeone de “L’Estate dei piccoli 2025” sta per salpare verso l’isola che non c’è, alla scoperta di tesori preziosi e mondi nuovi.

Sarà un’esplosione di allegria e divertimento il programma di eventi per bambini, ideato dall'Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Daniele Milano e divenuto negli anni un cult e un punto di riferimento per tutte le famiglie.

Gli appuntamenti

La gioia è pronta a spalancarsi in 15 appuntamenti straordinari, tra fiabe, musical, personaggi dei cartoon, mini olimpiadi, mani in pasta, racconti in tenda, laboratori d’arte en plein air con tutti i colori dell’arcobaleno che brilleranno ad Amalfi e nei luoghi suoi più belli. Compie dieci anni il “Teatro dei Piccoli”: ci sarà Peter Pan, con la dispettosa fatina Trilly. ci si potrà emozionare con una favola senza tempo come “La Bella e la Bestia”. Ci si potrà trasformare in un cavaliere dell’Antica Repubblica Marinara di Amalfi per la serata medievale, la grande novità dell’edizione 2025 per insegnare ai più piccoli la grande storia della più piccola e valorosa regina dei mari.

Soprattutto, che estate sarebbe senza lo schiuma party?? Un programma di eventi unico che, quest’anno, si sviluppa ad un’idea creativa che intende promuovere i legami umani, l’amicizia e le relazioni autentiche, promuovendo la socializzazione tra i bimbi, con l’invito ad abbandonare smartphone e ipad, per correre e giocare insieme. Gioco, inoltre, per imparare a conoscere la grande storia di Amalfi.

«L’Estate dei Piccoli è un sogno ad occhi aperti. Felicità e senso della meraviglia: è quello che desideriamo regalare ai nostri bambini – esordisce l’Assessore all’Infanzia, Francesca Gargano – Il Programma per i più piccoli è una delle priorità dell’Amministrazione Comunale. È uno dei momenti più attesi di tutta l’estate non solo dai più piccoli, ma anche dalle famiglie, coinvolte attivamente. Liberiamo il gioco, la creatività, l’indipendenza, l’autonomia. Allontaniamo i bambini dalla realtà virtuale e ne favoriamo l’aggregazione, contro l’isolamento dei social network e del web. Impareremo insieme a fare gli gnocchi, ad usare la nostra manualità. Recuperiamo la dimensione della socialità, dei racconti delle nonne in forma teatralizzata. Desideriamo trasformare l’estate in un’avventura avvincente per i nostri giovanissimi. Quest’anno, inoltre, alcuni eventi si legano anche alla solidarietà. Amalfi Summer Camp e l’Estate dei Piccoli sono uno dei punti di forza della nostra programmazione. Crediamo nei bambini e il nostro obiettivo è stimolare il loro potenziale e aiutarli ad esprimere le loro emozioni, contribuendo allo sviluppo della loro personalità».

L’antica narrazione orale a sfondo pedagogico incontra, così, l’innovazione e la contemporaneità, tra principi azzurri, streghe cattive, giochi d’astuzia e stratagemmi, pièce teatrali sotto le stelle, principesse che prendono vita, musica e balletti. Tutti gli eventi saranno ad ingresso gratuito, ad eccezione dell’appuntamento del 22 luglio che prevede un piccolo contributo che sarà devoluto alla ricerca per le malattie rare.

«All’’intelligenza artificiale contrapponiamo l’intelligenza artigianale, per recuperare la creatività e l’immaginazione. L’estate è più allegra ad Amalfi. Il programma per i più piccoli è un’occasione di crescita che si muove attraverso le attività educative, il gioco e i laboratori ludico ricreativi, alla riscoperta della socializzazione, con un forte impatto educativo e con tante attività per stare all’aria aperta – spiega Enza Cobalto, consigliera con delega agli Eventi e alla Cultura – New entry è la serata medievale, inserita nelle più ampie celebrazioni del Capodanno Bizantino, per permettere anche ai più piccoli di rivivere i fasti dell’Antica Repubblica Marinara di Amalfi, trasformandosi in dame e cavalieri. Insegniamo ai piccolini ad avere rispetto del proprio mare, sensibilizzando attraverso l’arte alla raccolta differenziata. Un insieme di emozioni che i bambini possono vivere anche in compagnia degli adulti. Con l’Estate dei Piccoli si impara a stare con gli altri e, allo stesso tempo, ad esprimere se stessi. È un’occasione per i bimbi anche per acquisire maggiore autonomia. Tutti gli eventi sono dedicati ai bambini e alle loro famiglie e a chi ha scelto Amalfi come destinazione turistica. Desideriamo regalare felicità e sorrisi per un’estate indimenticabile»

IL PROGRAMMA DEGLI EVENTI

Si parte martedì 22 Luglio 2025 dalle ore 18.00, presso Pizzeria Donna Stella con “Drop the Phone, Make Gnocchi!”. Una simpatica esperienza culinaria dedicata ai più piccoli per imparare a preparare gli gnocchi fatti in casa insieme alle sorelle Lorenza e Germana. Il laboratorio è rivolto a bambini dai 5 ai 9 anni e ci sono due turni disponibili. L’evento sostiene la ricerca sulla Malattia di Lafora e l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Stella Costa D’Amalfi.

Mercoledì 23 Luglio 2025 alle ore 19.30, ci si sposta a Tovere, nel Piazzale antistante la Chiesa di S. Pietro con lo spettacolo per famiglie “L’Isola Madre". Un musical ispirato al film Oceania, interamente cantato dal vivo. Non solo un racconto di coraggio, riscatto e scoperta di sé, ma anche un forte appello ecologico: tutela del mare, raccolta differenziata e il problema delle microplastiche. A cura della Compagnia Citrea

Pronti a tuffarsi in un mare di bolle di sapone? Giovedì 24 Luglio 2025 appuntamento alle ore 18.30, ad Amalfi per lo schiuma Party con Lilo e Stich. L’evento più atteso dell’Estate dei Piccoli che quest’anno si arricchisce del brio hawaiano degli iconici Lilo e Stich, in un mare di musica, divertimento e… tanta, tanta schiuma! A cura di Ma Dove Vivono i Cartoni e #Costieracreativa

Domenica 27 Luglio 2025 un evento cult, con l’antico Teatro dei Burattini di Mario Ferraiuolo alle ore 20.30, Amalfi in Piazza della Bussola. Nell’epoca dell’intelligenza artificiale, uno spettacolo interamente creato con l’Intelligenza Artigianale, quella che da decenni caratterizza l’arte dei Fratelli Ferraiuolo e del loro Teatro dei burattini. Realizzato con il contributo di SCABEC.

Dopo il successo dello scorso anno ritornano, però in spiaggia, le “Fiabe in Tenda - Letture animate sotto le stelle” giovedì 31 Luglio 2025 alle ore 19.30. Una serata magica, tra tende illuminate e suoni del mare. Le fiabe prendono vita in un’atmosfera da sogno con narrazioni animate pensate apposta per i bambini, che diventano protagonisti del racconto, circondati dalla bellezza della natura e dalla voce delle storie. Evento per Famiglie a cura di Ma Dove Vivono i Cartoni.

Venerdì 1° agosto tappa 2025 a Tovere, nel Piazzale antistante Chiesa di S. Pietro alle ore 19.30. La Compagnia Citrea presenta “Peter Pan e L’Isola che non c’è”, uno spettacolo pieno di magia, musica e avventura. Tra sirene, pirati, fatine e bambini sperduti, vivremo un viaggio alla scoperta della fantasia, del coraggio e del valore dell’infanzia. A cura della Compagnia Citrea

Martedì 5 Agosto 2025 alle ore 18.30, al Parco Pineta “Art Children Party - Amalfi Luna Party” pensato per i piccoli artisti. Gioco, arte e natura si incontrano in una magica atmosfera. I bambini e le bambine saranno coinvolti in giochi sensoriali ispirati ai profumi, ai colori e alle meraviglie della Costiera, esplorando con mani, occhi e fantasia tutto ciò che li circonda. Realizzeranno quadri tridimensionali e parteciperanno a laboratori creativi ricchi di materiali, forme e ispirazioni, per dare vita alle proprie emozioni e trasformarle in piccole opere d’arte. A cura de Il Mondo di Naty.

Mercoledì 6 Agosto 2025 ci si sposta a Pogerola alle ore 20.00, in Piazza G. Amodio con la “Serata Medievale” e Inaugurazione della XXXIII edizione delle Pogeroliadi - Tutti Insieme per Solidarietà. Il borgo di Pogerola si trasformerà in un piccolo regno medievale tra giochi, sfide cavalleresche e l’incontro emozionante con veri falconieri e i loro rapaci. Tra mantelli, spade imbottite e archi giocattolo, ogni partecipante potrà mettersi alla prova in prove di coraggio e abilità, immergendosi in un mondo fatto di storie antiche, castelli immaginari e avventure senza tempo. A cura dell’Associazione Pigellulae e Ma Dove Vivono i Cartoni.

Si cambia genere con il Teatro dei Piccoli e la storia di Gedeone cuor di leone, giovedì 7 Agosto 2025 alle ore 21.00, in Piazza Municipio. Una divertente e delicata commedia per famiglie, che racconta con leggerezza il tema della paura e del coraggio. Tra finti filtri magici, cavalieri mascherati e colpi di scena, Gedeone si troverà, suo malgrado, al centro di un viaggio che lo porterà ad affrontare le sue paure più grandi… e a scoprire un coraggio che non sapeva di avere. A cura de La Mansarda - Teatro dell’Orco.

Una giornata dedicata all’Arte in tutte le sue sfumature martedì 12 Agosto 2025 alle ore 18.30, a Parco Pineta. Art Children Party - Color Day è un Atelier all’aria aperta dove poter esprimere il proprio estro e la propria creatività. Sono previsti giochi d’acqua e varie attività creative per ogni esigenza e fascia d’età. A cura de Il Mondo di Naty.

Mercoledì 13 Agosto 2025 alle ore 21.00 a Pogerola, in P.zza G. Amodio in scena il Teatro dei Piccoli - Riciclando…ndo. Con le canzoni, la complicità dei pupazzi e la simpatia di tre attori, affronta giocando un tema serio come la raccolta differenziata dei rifiuti con Riciclò, un simpatico folletto che accompagnerà tutti i bambini in un affascinante viaggio alla scoperta della raccolta differenziata dei rifiuti. A cura de La Compagnia degli Sbuffi

Martedì 19 Agosto 2025 alle ore 18.30, Art Children Party – CreativArte, per decorare cestini per il mare, elaborare pozioni magiche, sabbie colorate, decorazioni estive, slime e tanto altro. A cura de Il Mondo di Naty

Un cult del teatro per bambini giovedì 21 Agosto 2025 alle ore 21.00, in Piazza Municipio con La Bella e la Bestia. È la storia di un amore che nasce dalla bellezza interiore, capace di trasformare cuori e destini. Un'esperienza che celebra il coraggio, l'amore e la bellezza che non si vede, ma si sente. A cura de Il Teatro dell’Oca

Martedì 26 Agosto 2025 alle ore 18.30, al Porto di Amalfi, “Art Children Party - Amalfi En Plen Air”. Un laboratorio di pittura all’aperto per bambini nel cuore del porto di Amalfi: tra mare, fantasia e pennelli, i piccoli artisti danno vita alle loro opere ispirati dal panorama mozzafiato! A cura de Il Mondo di Naty

In occasione del Capodanno Bizantino, martedì 2 Settembre 2025 alle ore 20.00, in Piazza Municipio “Cavaliere per un giorno!”. Un’esperienza immersiva tra storia, gioco e meraviglia. In un percorso avvincente e sicuro, ogni partecipante potrà mettersi alla prova e vivere l’emozione di diventare cavaliere o dama per una notte. A rendere l’evento ancora più magico sarà l’incontro con veri falconieri e i loro rapaci: poiane, falchi e gufi si esibiranno in spettacolari dimostrazioni, svelando ai piccoli curiosi i segreti del volo e dell’antica arte della falconeria, sotto la guida di esperti in costume storico. Un’occasione unica per far rivivere la grandezza del passato e trasmettere alle nuove generazioni lo spirito, il coraggio e la meraviglia di un tempo che continua a ispirare. A cura di Ma Dove Vivono i Cartoni