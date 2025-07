Cava, perdita d'acqua in via Salvo D'Acquisto: cittadini esasperati "Tutti lo vedono, tutti lo sanno, tranne chi dovrebbe intervenire"

"Da diverse settimane, una perdita d’acqua evidente continua a riversarsi sull’asfalto in via Salvo D’Acquisto, a Cava de’ Tirreni. Residenti e automobilisti sono costretti a convivere con una situazione che definire assurda è poco: litri e litri di acqua potabile si disperdono ogni giorno, mentre il Comune, l’Ausino e gli enti competenti restano immobili.

L'appello

Siamo al paradosso: da giorni in via Salvo D’Acquisto scorre acqua come da una sorgente, ma non è una sorgente, è evidentemente una tubatura rotta. Tutti lo vedono, tutti lo sanno, tranne chi dovrebbe intervenire. ” – dichiara Mirko Giordani, presidente del movimento civico Prima Cava.

Le segnalazioni da parte dei cittadini sono partite da tempo: messaggi, foto, post sui social, chiamate agli uffici. Tutto documentato. Ma la risposta è stata solo una toppa di asfalto che, ovviamente, non ha risolto il problema.

“Mi chiedo con quale coraggio l’amministrazione parli di tutela ambientale o di attenzione al territorio, quando non riesce neppure a chiudere una perdita che spreca centinaia di litri d’acqua al giorno. In un’estate in cui si fanno razionamenti idrici con apposite ordinanze comunali, con evidenti sacrifici per i cittadini, qui si lascia l’acqua scorrere in strada come se nulla fosse. È un insulto all’intelligenza dei cittadini”, continua Giordani.

“Non è più tollerabile questa superficialità. Prima Cava invita i cittadini a continuare a segnalare e documentare la situazione, e chiede che l’amministrazione si assuma le proprie responsabilità, pubblicamente e con fatti concreti.” conclude Mirko Giordani.