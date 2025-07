Atrani celebra l'arte contemporanea con Roberto Fabelo El mar en tu mente" arriva in piazzetta

Quest'anno le festività di Santa Maria Maddalena porteranno un tocco di magia in più nella pittoresca Atrani: la sua iconica piazzetta è pronta ad accogliere un'opera di straordinaria bellezza del celebre artista cubano Roberto Fabelo. Questa iniziativa è frutto della passione e della visione del collezionista Vittorio Perrotta, che ha recentemente arricchito la sua collezione privata con questo capolavoro e ha scelto di condividerlo con il pubblico.

L'opera

L'opera, una scultura bronzea intitolata "El mar en tu mente" (2024), è un inno alla potenza espressiva di Fabelo, uno degli artisti più ammirati sulla scena contemporanea internazionale. Attraverso un linguaggio immaginifico e simbolico Fabelo incanta critici e pubblico, in un continuo rincorrersi di sogno, visione e realtà. La scultura raffigura un corpo femminile delicatamente avvolto da una rete, con una mente invasa dal mare: un'immagine che fonde bellezza e inquietudine intrecciando natura, sogno e identità in un surreale e, allo stesso tempo, tangibile abbraccio.

Venerdì alle ore 20:00 la cerimonia di svelamento dell'opera nella suggestiva cornice della piazzetta. Sarà un momento significativo per celebrare il profondo valore dell'arte a cielo aperto, vero motore di rigenerazione urbana. L'arte, quando esce dai musei e si insedia negli spazi quotidiani, non solo abbellisce l'ambiente ma genera nuove energie, stimola la riflessione e rafforza il legame con la comunità, trasformando i luoghi in centri pulsanti di vita e cultura.

Questa straordinaria opportunità, resa possibile grazie alla sensibilità di Vittorio Perrotta in collaborazione con l'Amministrazione Comunale, unisce armoniosamente spiritualità, arte contemporanea e la bellezza senza tempo di Atrani. L'esposizione, seppur temporanea, sarà accessibile al pubblico durante tutti i giorni delle festività ed offrirà a residenti e visitatori un'occasione unica per immergersi in un'esperienza artistica senza precedenti, nel cuore pulsante di uno dei borghi più affascinanti d'Italia.