Capaccio Paestum, il Comune: "Il mare è balneabile e non inquinato" Lo conferma l'Arpac, non sono state rilevate anomalie

"Il mare di Capaccio Paestum è balneabile e non presenta alcuna condizione di inquinamento". A chiarirlo in una nota il Comune. "A confermarlo - continua l'Ente - è una nota ufficiale trasmessa al Comune di Capaccio Paestum dalla dirigente dell’ARPAC Campania, Rita Iorio, a seguito delle segnalazioni relative ad alcune anomalie della colorazione del mare registrate nelle scorse settimane.



Dalla relazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania emerge chiaramente che, sulla base del monitoraggio stagionale in corso, non si sono mai registrati superamenti dei limiti previsti per i parametri microbiologici indicatori di inquinamento. Tale circostanza consente di escludere rischi di natura igienico-sanitaria per la salute pubblica, confermando quindi la piena balneabilità dell’intero litorale di Capaccio Paestum.



Inoltre, l’ARPAC precisa che, durante le attività di controllo effettuate in mare dai tecnici a bordo dei mezzi nautici dell’Agenzia, non sono state rilevate anomalie tali da giustificare campionamenti aggiuntivi in emergenza per la ricerca di altri parametri.



Per quanto riguarda i fenomeni visivi osservati – come la presenza di schiume, mucillagini o colorazioni anomale dell’acqua – l’ARPAC sottolinea che si tratta di fenomeni naturali, già riscontrati anche in passato lungo altri tratti della costa campana. Queste manifestazioni sono dovute principalmente a condizioni ambientali stagionali, quali alte temperature superficiali, intenso irraggiamento solare e ridotta circolazione delle acque, e non sono riconducibili a forme di inquinamento".



“Dati che ci confortano – conferma il sindaco Gaetano Paolino - i risultati evidenziati dall’Arpac rientrano nei parametri di legge e quindi possiamo rassicurare che le acque del nostro litorale sono sicure e pienamente balneabili. Dati positivi e incoraggianti per i tanti turisti che affollano le nostre spiagge”.



“I rilievi dell'Arpac confermano che le nostre sono tra le acque più pulite della Campania – fa eco l’assessore alla transizione ecologica Mara Sarno - la situazione è sotto costante monitoraggio e non sussiste alcun motivo di preoccupazione. La torbidità delle acque del litorale, che talvolta i bagnanti riscontrano, non è assolutamente sintomo di rischio microbiologico ma conseguenza di correnti che agiscono sul fondale sabbioso e dell’innalzamento della temperatura dell'acqua. E’ un’ottima notizia per la nostra città”.