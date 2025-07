Sarno: cerimonia di premiazione "Sport Valore Comune" Evento promosso dal Comune per celebrare e valorizzare gli atleti e le squadre

Si è svolta ieri sera, presso i giardini piccoli di Villa Lanzara, la cerimonia di premiazione “Sport Valore Comune”, un evento promosso dal Comune di Sarno per celebrare e valorizzare gli atleti e le squadre che si sono distinti nel corso della stagione sportiva 2024-2025. Una serata di emozioni e riconoscimenti, nata con l’obiettivo di rendere omaggio a coloro che, con impegno, passione e risultati concreti, hanno saputo rappresentare la città con orgoglio nei rispettivi ambiti sportivi.

L'evento

Durante l’evento, sono stati consegnati premi e menzioni speciali alle eccellenze della Città di Sarno che si sono fatte notare a livello regionale, nazionale e internazionale, diventando esempio di determinazione e spirito di squadra. Protagonisti della cerimonia sono state le eccellenze sportive di Sarno per l’anno 2024-2025: Anita Esposito nel nuoto, Mariangela Correale nella danza, Angelo Crescenzo, Annachiara De Vivo e Guido Squillante nel karate, Matteo D’Ambrosi nel tiro al volo, Serena Imbriaco nella pesistica e Giuseppe Pappacena nelle bocce, atleti che con talento e dedizione hanno saputo distinguersi nelle competizioni a livello nazionale e internazionale.

Sono stati inoltre premiati altri atleti che, insieme alle loro società sportive, si sono messi in luce per costanza, impegno e risultati ottenuti: Ermelinda De Vivo nel karate, Dalila Ingenito nella danza, Gianmarco Pagliarulo nel ping pong, Vinzenzo Izzo nella lotta, Francesco Viscardi nel karate e Nunzio Pauciullo nella corsa.

Un momento speciale è stato dedicato a tutte le società sportive di Sarno, tutte pubblicamente menzionate e ringraziate per il loro ruolo fondamentale nella formazione e nella crescita dei giovani atleti. Ogni giorno, con passione, professionalità e spirito di sacrificio, queste realtà portano avanti i valori autentici dello sport: passione, spirito di squadra, impegno, lealtà e crescita personale.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco Francesco Squillante, l’Assessore allo Sport Stefania Pappacena con l’intera Amministrazione Comunale, atleti, dirigenti sportivi, allenatori, famiglie e numerosi cittadini.

“Sul nostro territorio – ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante – ci sono tantissimi sportivi e numerose associazioni: dalle scuole di danza ai bocciofili, dal karate al nuoto, dal calcio alla pallacanestro. Tutti si impegnano con passione e serietà. E fanno qualcosa di fondamentale: contribuiscono a creare un sistema sociale che permette ai bambini, fin da piccoli, di essere guidati, educati e cresciuti. Grazie a tutti per quello che fate”.

“Dietro ogni risultato sportivo importante – ha aggiunto – c’è spesso il sacrificio non solo dell’atleta, ma di un’intera famiglia. Il ruolo della famiglia è centrale nel raggiungimento degli obiettivi sportivi. Senza il sostegno quotidiano di chi ci sta accanto, molti traguardi non sarebbero possibili. Per questo, rivolgo un ringraziamento sincero non solo agli atleti, ma anche a chi li accompagna ogni giorno in questo percorso di crescita”.