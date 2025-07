Castel San Giorgio, sequestrata area di 1500 mq per gravi violazioni ambientali Nel sito sono stati rinvenuti circa 40 veicoli fuori uso, in condizioni di totale degrado

Castel San Giorgio, sequestrata un'area di 1500 mq per gravi violazioni ambientali. Nella giornata dell'8 luglio scorso, il personale del Comando di Polizia Locale, coordinati dal Comandante Dott Giuseppe Contaldi, ha eseguito un sequestro preventivo di un'area privata di circa 1.500 mq, situata in località Trivio, per gravi violazioni della normativa ambientale.

I dettagli

Nel sito sono stati rinvenuti circa 40 veicoli fuori uso, in condizioni di totale degrado e non marciante, molti dei quali con evidenti fuoriuscite di liquidi pericolosi (oli motore, liquidi refrigeranti, carburanti), potenzialmente contaminanti per il suolo. L'area, priva di pavimentazione impermeabile e di qualsiasi sistema di raccolta e trattamento delle sostanze inquinanti, è risultata non idonea alla sosta o allo stoccaggio di veicoli, configurandosi come un vero e proprio deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi, in violazione del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale).

Le attività investigative sono scaturite da una segnalazione per presunto degrado ambientale, successivamente confermata dai rilievi tecnici condotti sul posto. Il titolare del fondo è stato deferito all'Autorità Giudiziaria e sono in corso ulteriori accertamenti per verificare eventuali responsabilità connesse alla gestione illecita dei rifiuti. Il sito resterà sotto sequestro per consentire approfondite analisi ambientali e la messa in sicurezza dell'area.

«Un grande plauso alla polizia municipale per il loro efficace lavoro. Il sequestro dell'area abusiva e il fermo del reato ambientale sono un importante passo verso la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del nostro territorio-ha dichiarato il sindaco di Castel San Giorgio Paola Lanzara -. La polizia municipale guidata in maniera brillante ed impeccabile dal maggiore Giuseppe Contaldi svolge un ruolo fondamentale nella protezione della comunità e dell'ambiente, e operazioni come questa dimostrano la loro dedizione e impegno nel mantenere l'ordine e la legalità. Speriamo che questo sia un esempio per altri e che contribuisca a scoraggiare ulteriori abusi e reati ambientali».