Prevenzione Infezioni: interventi straordinari di disinfestazione nel nocerino Per tutelare la salute pubblica e garantire il massimo livello di sicurezza e vivibilità

Nell’ambito di un piano di prevenzione per contrastare la diffusione di insetti e zanzare, il Sindaco Paolo De Maio ha richiesto nei giorni scorsi agli uffici comunali l’avvio urgente di una disinfestazione capillare su tutto il territorio di Nocera Inferiore.



Parallelamente, pur riconoscendo gli interventi già calendarizzati dall’ASL, il Sindaco ha formalmente chiesto all’Azienda Sanitaria Locale di predisporre e attuare interventi straordinari, a partire da subito.

I dettagli



Tale misura si rende necessaria al fine di tutelare la salute pubblica e garantire il massimo livello di sicurezza e vivibilità per i cittadini, specialmente in considerazione delle elevate temperature e dell’aumento dei focolai larvali registrati in varie zone della città.



L’Amministrazione Comunale resta costantemente impegnata nella salvaguardia dell’igiene urbana e invita la cittadinanza a collaborare, adottando comportamenti responsabili, come evitare ristagni d’acqua in aree private e segnalare tempestivamente eventuali criticità agli uffici preposti.



Per informazioni o segnalazioni è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune ai recapiti disponibili sul sito istituzionale.