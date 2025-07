Castellabate, mare come risorsa: nuove iniziative per turismo nautico green Valorizzazione dell'Area Marina Protetta

Castellabate punta sempre più su un modello di turismo nautico sostenibile, capace di valorizzare le eccellenze naturalistiche e culturali del territorio, rafforzando al contempo il prestigio dei riconoscimenti ambientali ottenuti, dalla Bandiera Blu alle Cinque Vele di Legambiente. Il Comune ha avviato una serie di iniziative volte a esaltare l’Area Marina Protetta di Santa Maria di Castellabate. Tra le azioni già attive, da oggi tutte le imbarcazioni a vela che faranno tappa nel porto turistico di San Marco riceveranno in omaggio un prodotto tipico locale, dal vino delle cantine del territorio ad altre eccellenze agroalimentari, come gesto di benvenuto e per celebrare il legame tra mare, tradizione e sostenibilità.

I progetti

Parallelamente, è stato avviato un monitoraggio delle attività nautiche lungo tutta la fascia costiera, con l’obiettivo di raccogliere dati utili alla pianificazione di strategie turistiche responsabili e sempre più green. Tali azioni sono volte anche a definire al meglio la convenzione che Ente Parco del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e Comune di Castellabate firmeranno nei prossimi giorni per la gestione dell’Area Marina Protetta. Un percorso che trova ulteriore valore con l’arrivo di Goletta Verde di Legambiente, il prossimo 30 e 31 luglio, unica tappa in Campania, occasione che vedrà il borgo costiero al centro di due giornate dedicate all’ambiente, al mare e alla sensibilizzazione.

“Castellabate è un territorio che vive in simbiosi con il suo mare. Con queste iniziative intendiamo promuovere un turismo di qualità, che non solo valorizzi il nostro patrimonio ambientale, ma che lo protegga e lo renda motore di crescita sostenibile per la nostra comunità”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“La vela e il diporto nautico rappresentano perfettamente il connubio tra turismo e rispetto per l’ambiente. Offrendo un’accoglienza che racconta le eccellenze locali, e monitorando costantemente le attività lungo la nostra costa, stiamo costruendo un modello di sviluppo che guarda al futuro. Castellabate si conferma non solo meta d’eccellenza, ma anche esempio di gestione attenta e innovativa delle proprie risorse marine”, conclude l’Assessore al Porto, Antonio Florio.