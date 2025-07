Riqualificazione urbana via Arturo Petrosini – Piazza Maestri del Lavoro I lavori a Nocera Inferiore

Si è concluso, alla data odierna, il primo intervento di riqualificazione urbana di via Arturo Petrosini. “Nello specifico, si è provveduto alla manutenzione del tratto stradale iniziale della strada, mediante ripristino e recupero delle basole costituenti la strada di collegamento, operazioni puntuali sui singoli elementi e la rimozione delle fughe esistenti e successiva risigillatura dei giunti.



È stato effettuato, inoltre, un restyling della “Piazzetta Petrosini”, prospiciente Corso Vittorio Emanuele II, mediante la realizzazione di nuove aiuole e l’implementazione di essenze arboree negli spazi destinati al verde urbano, la realizzazione di un nuovo impianto di irrigazione, la posa in opera di lampioncini da giardino, la realizzazione di panca da arredo urbano in pietra lavica levigata e, in generale, la risistemazione degli elementi costituenti l’arredo urbano”, dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Gianluca Perna.



“I lavori procederanno con la riqualificazione del tratto di strada che collega via Barbarulo a piazza Maestri del Lavoro con la demolizione della scala in cemento attualmente esistente, anche per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e la successiva realizzazione di una nuova scala in calcestruzzo rivestita in pietra bianca e una rampa di accesso.



Con l’intervento descritto, l’Amministrazione Comunale ha dato avvio al macro intervento di riqualificazione previsto per Piazza Petrosini e Piazza Maestri del Lavoro, avente quale obiettivo la riduzione del traffico veicolare e la rifunzionalizzazione complessiva degli spazi, con una riorganizzazione delle aree pedonali e carrabili, un accrescimento degli spazi pedonali ed una contestuale riduzione della sede stradale alle sole necessità di accesso a pertinenze esclusive”, precisa il presidente di commissione Lavori Pubblici Luciano Passero.

“L’intervento sarà volto a dotare in tal modo la città di una nuova area pedonale, alberata e con ampi spazi a verde, mirata alla riqualificazione complessiva del centro urbano. Un altro progetto volto a riqualificare una ulteriore area della città”, conclude il Sindaco Paolo De Maio.