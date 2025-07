Baronissi: approvata la ratifica della variazione di bilancio 2025-2027 Il sindaco: "Risultato di un lavoro di programmazione attenta, che guarda al futuro della città"

Il Consiglio Comunale ha approvato la ratifica della variazione di bilancio 2025-2027, già deliberata dalla Giunta lo scorso 5 giugno. Una manovra che libera circa 600.000 euro destinati a una serie di interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio comunale, con l’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi, valorizzare gli spazi pubblici e stimolare ricadute economiche positive sul territorio.

I dettagli

«È il risultato di un lavoro di programmazione attenta, che guarda al futuro della città – ha dichiarato la Sindaca Anna Petta –. Al centro, la sicurezza e la funzionalità degli edifici scolastici, come dimostrano i lavori previsti per l’asilo nido “L’Arcobaleno”, dove sono in programma il rifacimento dell’impianto antincendio e il restauro della facciata. Interventi fondamentali per garantire ambienti adeguati e sicuri per i più piccoli e per tutto il personale scolastico.»

Tra le opere finanziate figurano importanti interventi nei parchi pubblici, con circa 90.000 euro destinati alla manutenzione del Parco del Ciliegio e del Parco della Rinascita. Parallelamente, sono previsti lavori sui sottoservizi nelle frazioni di Aiello e in via Convento, finalizzati a risolvere criticità nel sistema fognario.

Risorse mirate sono state allocate anche per la viabilità urbana: piccoli interventi in via della Chiesa, nella rotatoria di via Dalla Chiesa e in Vicolo Maiorino, che conduce al teatro Benedetto Sedicesimo nel centro storico. Non manca l’attenzione all’ambiente, con stanziamenti per il monitoraggio delle falde acquifere nella zona della discarica di località Cariti, e alla sicurezza stradale, grazie all’installazione di nuovi attraversamenti pedonali rialzati.

Un altro intervento di rilievo riguarda lo studio di valutazione della vulnerabilità sismica di edifici pubblici strategici, tra cui la scuola “Rodari” situata nel Parco Olimpia, la caserma dei Carabinieri e la sede comunale. Gli studi, propedeutici alla programmazione di interventi strutturali, mirano a rafforzare la sicurezza degli immobili e a tutelare l’incolumità di studenti, operatori e cittadini.

All’interno della variazione sono compresi anche due finanziamenti PNRR destinati alla digitalizzazione dei servizi anagrafici e all’ammodernamento degli sportelli SUE (Sportello Unico per l’Edilizia) e SUAP (Sportello Unico per le Attività Produttive), con l’obiettivo di rendere l’amministrazione comunale più efficiente, trasparente e vicina alle esigenze di cittadini e imprese.

«Questa manovra – spiega il Vicesindaco e Assessore al Bilancio Luca Galdi – è frutto di una gestione finanziaria responsabile, che ci ha permesso di salvaguardare gli equilibri di bilancio e, al tempo stesso, di investire su settori strategici. Un'attenzione particolare è stata rivolta al personale dell’Ente: dal nostro insediamento abbiamo progressivamente aumentato le ore lavorative del personale altamente qualificato, con l’intento di stabilizzare i rapporti di lavoro e valorizzare le competenze interne, evitando la dispersione verso altri enti.»

A conferma dell’impegno per il presidio del territorio, l’Amministrazione ha inoltre proceduto con l’assunzione a tempo determinato di due unità di Polizia Municipale, potenziando il corpo per garantire maggiore sicurezza e controllo.