Baronissi investe sui giovani, al via il Bando per tirocini Erasmus a Malta Formazione professionale, promuovendo una nuova edizione del progetto PRO.CO.DE.6

Il Comune di Baronissi rafforza il proprio impegno in favore dei giovani e della formazione professionale, promuovendo una nuova edizione del progetto PRO.CO.DE.6, nell’ambito dell’Accreditamento Erasmus+ VET di cui è titolare. L’amministrazione comunale, in sinergia con otto istituti scolastici campani – tra cui l’IIS di Baronissi, il Convitto Nazionale “Torquato Tasso” e il Liceo Scientifico “P.S. Mancini” – ha pubblicato un bando per l’assegnazione di borse di studio per tirocini internazionali della durata di circa sei mesi, che si svolgeranno presso aziende ed enti qualificati a Malta. Il bando si rivolge a due categorie principali: i neodiplomati dell’anno scolastico 2024/2025, provenienti da percorsi tecnico-professionali o liceali con attività PCTO certificate, e i disoccupati iscritti al Centro per l’Impiego, che abbiano concluso corsi di formazione nei settori previsti dal progetto.

L'iniziativa

L’iniziativa si propone di favorire l’ingresso qualificato dei giovani nel mercato del lavoro, attraverso un’esperienza concreta in un contesto europeo. Le borse Erasmus coprono l’intero pacchetto formativo, garantendo ai partecipanti il viaggio a/r, l’alloggio, la copertura assicurativa, una preparazione linguistica e interculturale, oltre a un sostegno economico mensile. Il progetto intende rafforzare le competenze trasversali e professionali dei beneficiari, migliorandone l’occupabilità e promuovendo la mobilità internazionale come strumento strategico per la crescita.

“Con questo progetto – afferma la Sindaca Anna Petta – offriamo un’opportunità concreta ai nostri ragazzi, che potranno sperimentare un’esperienza formativa all’estero e acquisire competenze utili per il loro futuro. La mobilità Erasmus rappresenta un ponte tra l’istruzione e l’occupazione, e ci permette di rafforzare il legame tra scuola, istituzioni e impresa. Siamo orgogliosi che Baronissi possa essere ancora una volta protagonista di un’azione educativa di respiro europeo, che punta sul merito, sull’inclusione e sul talento delle nuove generazioni”.

Il progetto PRO.CO.DE.6 si inserisce in una visione più ampia di politiche giovanili integrate, con cui l’Amministrazione comunale continua a promuovere esperienze formative di qualità, legando i percorsi scolastici alle esigenze del mondo del lavoro.

Entusiasta anche la Consigliera comunale Ester Sapere, delegata alle Politiche Giovanili e alla Formazione: “Stiamo investendo con convinzione nella formazione europea come strumento di crescita personale e professionale. È un modo concreto per rendere i nostri giovani più competitivi e consapevoli, valorizzando al tempo stesso il territorio. Queste esperienze non solo arricchiscono i singoli, ma rafforzano l’intera comunità, che beneficia di giovani più preparati, motivati e capaci di affrontare con competenza le sfide del futuro”.

Soddisfazione è espressa anche dall’Assessore all’Istruzione Giuseppe Giordano, che sottolinea: “Il progetto PRO.CO.DE.6 rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra scuola e istituzioni. Come assessorato all’Istruzione, crediamo fortemente in queste iniziative che offrono ai nostri studenti una prospettiva concreta e internazionale. Formazione e mobilità devono camminare insieme per dare ai giovani strumenti adeguati a costruire un futuro solido, all’altezza delle loro aspirazioni. Baronissi continua a credere e investire nell’educazione come leva fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico.”

Il bando è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Baronissi e rimarrà aperto fino al 14 settembre 2025.