"Il mare per tutti": da oggi a Vietri sul Mare accessibilità balneare facilitata Una passerella faciliterà l’accesso all’arenile ed al mare

Da oggi a Vietri sul Mare per le persone con disabilità sarà più facile andare in spiaggia ad una speciale sedia Job e ad una passerella che faciliterà l’accesso all’arenile ed al mare. Tutto questo grazie all’impegno dei soci del Lions Club Cava - Vietri che, con il contribuito della Fondazione del Distretto Lions 108Ya E.T.S., hanno provveduto a rendere realtà un’esigenza molto sentita.

L'appuntamento

Stamattina, a pochi metri dal mare, è avvenuta la consegna della speciale struttura dalla presidente del Lions Club Cava - Vietri Antonella D’Ascoli all’amministrazione comunale di Vietri sul Mare, rappresentata dal sindaco Giovanni De Simone, dal vicesindaco con delega alle pari opportunità Angela Infante, dall’assessore alle politiche sociali Enzo Alfano, dall’assessore alla cultura Daniele Benincasa, dall’assessore all’ambiente Salvatore Pellegrino e dal consigliere con delega alla sicurezza Giuseppe Giannella. Presenti anche il sindaco di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, che ha voluto esprimere il suo plauso e sostegno all’iniziativa, ed alcuni rappresentanti di associazioni di persone con disabilità motorie.

Alla consegna della sedia Job c’è stato anche la firma del protocollo d’intesa tra Comune di Vietri sul Mare e Lions Club Cava - Vietri per l’affidamento della struttura e la conseguente attivazione del servizio di utilizzo che è ubicato all’ingresso della spiaggia libera di Marina, lato campo sportivo. A gestire tutto sarà la municipalizzata Vietri Sviluppo: basterà prenotarsi almeno un giorno prima al numero 089/210571, possibilmente dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 15 alle 18.

La sedia JOB, prodotta da Neatech, è progettata per la mobilità su sabbia e in acqua in lega di alluminio, resistente alla salsedine, totalmente smontabile e trasportabile, con ruote larghe adatte a sabbia, ciottoli e fondi irregolari. Installata sul tratto di spiaggia pubblica, contiguo al parcheggio, anche una passerella, anch’essa donata dal Lions Club Cava - Vietri, lunga 51 metri realizzata da La Profilmi srl in PVC rigenerato espanso e farina di legno rigenerata.

Questa iniziativa, fortemente auspicata dalla presidente Antonella D’Ascoli e dal sindaco Giovanni De Simone, è stata realizzata grazie all’impegno della referente del service Maria Gabriella Alfano e all’interessamento dei soci del club Gianluigi Accarino, Eugenio Verbena e Francesco Accarino. Alla realizzazione ha contribuito la Fondazione del Distretto Lions 108Ya E.T.S.