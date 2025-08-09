Comune di Pagani: lavori in corso al plesso Collodi Si concluderanno entro il 6 settembre

Si concluderanno entro il 6 settembre i lavori in corso presso l'edificio scolastico Collodi. Dopo le peripezie dell'anno scolastico concluso e la dislocazione di alcune classi presso l'auditorium S. Alfonso, finalmente gli alunni torneranno nella propria scuola.



L'assicurazione della fine dei lavori entro la pausa estiva è stata l'obiettivo del sindaco Lello De Prisco che con la sua squadra di governo in particolare attraverso il Vicesindaco, delegato ai Lavori Pubblici, Augusto Pepe, e l'assessore alla Pubblica Istruzione, Mariastella Longobucco, ha seguito con assiduità le procedure, curate dall'ufficio tecnico, affinchè i tempi fossero efficientati e i lavori svolti al meglio entro l'inizio dell'anno scolastico.

L'intervento

L'intervento volto alla risoluzione definitiva della problematica infiltrazioni, è stato aggiudicato per €. 112.018,24 alla ditta Saggese Spa. I lavori consistono nella completa sostituzione della cupola in plexiglass danneggiata dalle intemperie e dalla vetuste condizioni strutturali. Inoltre si è reso necessario provvedere alla ripresa degli intonaci ammalorati e alla tinteggiatura del intero primo piano dell’istituto scolastico."

