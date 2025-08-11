Vietri sul Mare piange la scomparsa di Antonello Capozzolo Il ricordo di Cirielli e Iannone: "Continueremo anche per lui e nel suo ricordo"

La comunità di Vietri sul Mare e la politica salernitana piangono Antonello Capozzolo, uomo di cultura ed appassionato di comunicazione venuto a mancare all'età di 56 anni. È stato consigliere comunale e assessore alla cultura nella città della ceramica dove ha ricoperto anche il ruolo di cittadino di Fratelli d’Italia. Nel settore della comunicazione Capozzolo è stato portavoce del coordinamento provinciale del partito, oltre che portavoce del Comune di Cava de' Tirreni. In tanti in queste ore gli stanno rendendo omaggio.

“Il sindaco Giovanni De Simone e l'amministrazione comunale tutta si unisce al dolore della famiglia Capozzolo per la dipartita del caro Antonello. Un amico caro, sempre disponibile per il paese e per i vietresi. Uomo di cultura e di politica, concittadino stimato ed apprezzato amministratore comunale. Vietri perde oggi un suo figlio”, il cordoglio del Comune vietrese.

Toccante anche il ricordo del vice ministro Edmondo Cirielli. “Caro Antonello sei stato una delle prime persone con cui ho iniziato questa mia lunga avventura , insieme agli indimenticabili Geppino Romano e mio cugino Salvatore Rinaldi Cicalese. Ora sei con loro e la grande squadra di An di Vietri si è ricomposta. Ho fatto di tutto per aiutarti, ma evidentemente così doveva andare. Grazie per tutto quello che hai fatto per me e per il Partito. Grazie per la tua coerenza e la tua lealtà di sempre . Mi mancherai”.

Anche il sottosegretario Antonio Iannone lo ha ricordato: “Per ore sono rimasto incredulo. Antonello ha combattuto come un leone contro quello che non si poteva battere. Una persona buona e di valore che avrebbe meritato tutta la fortuna che non ha avuto. Ho avuto modo di apprezzarlo come collaboratore personale, come Dirigente di Partito e come Amministratore comunale di Vietri sul Mare. Potrei dire tanto e solo bene per la sua sensibilità. La vita ce lo ha strappato ma non potrà impedirci di continuargli a volere bene. Continueremo anche per lui e nel suo ricordo. Ora che l’Anima è libera dalle pene del corpo, sorridi Antonello. Ci ritroveremo e torneremo a riflettere su un comunicato stampa”.