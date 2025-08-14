Tradizioni e folklore nel borgo medievale di Teggiano con "Scena Teatro"

La città di Teggiano si prepara all'evento culturale che si terrà domenica 17 agosto nel cuore del suggestivo Borgo Medievale, con uno spettacolo di danze e canti popolari che celebrerà le tradizioni e il folklore locale. L’inizio è previsto per le ore 21.30 in piazza San Cono, sotto il monumentale obelisco del santo patrono.
“CANTACUNTU” è lo spettacolo che il sindaco, Michele Di Candia, e tutta l’amministrazione comunale hanno voluto per il cartellone degli eventi estivi ‘ Notti d’estate sotto il cielo stellato di Teggiano’.
Gli artisti, professionisti del settore - Enzo Esposito Tammurriello, Mario Guarino, Sara Arte e Ottavio Gelone- daranno vita ad un concerto di musica e danze popolari, un viaggio nella storia culturale, fatto di musica e suoni tipici della Campania. Lo spettacolo è prodotto e distribuito dalla società culturale Scena Teatro Management del regista Antonello De Rosa. L’evento, grazie al supporto dell’amministrazione comunale è gratuito e si propone di promuovere la cultura e le tradizioni locali, valorizzando il patrimonio storico e folkloristico del territorio.
L'iniziativa si inserisce nel quadro delle attività culturali estive promosse dalla città di Teggiano.