La curiosità: in Cilento c'è un paese che a ferragosto offre caffé gratis L'iniziativa dell'amministrazione dedicata ai turisti

Un caffé gratis ai turisti e alle persone non residenti: è l'originale iniziativa promossa dall'amministrazione comunale di Montano Antilia, in Cilento.

A Ferragosto tutti coloro che si troveranno in paese - comprese le frazioni di Abatemarco e Massicelle - potranno gustare un caffè offerto gratuitamente, grazie a un'iniziativa promossa dal sindaco Luciano Trivelli e dall'amministrazione locale.

"Un piccolo gesto affettuoso, un momento di cordiale e sentita riconoscenza", la spiegazione del sindaco Trivelli che ha voluto unire tradizione, ospitalità e spirito di comunità.