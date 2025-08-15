Scempio sulla spiaggia del Mingardo: rifiuti abbandonati sul litorale Dopo i bivacchi notturni restano i segni dell'inciviltà

Un colpo al cuore, uno sfregio che offende la natura del Parco nazionale del Cilento e del Vallo di Diano. E' quanto denunciato dalle tante persone che, nel giorno di Ferragosto, si sono recate sulla spiaggia del Mingardo a Marina di Camerota si sono ritrovati come vicino d'ombrellone un cumulo di rifiuti.

La foto testimonia con ogni probabilità i resti di un bivacco notturno, uno dei tanti di queste notte agostane in Cilento.

Ma ai partecipanti è sfuggito dell'obbligo - morale, prima che civile - di ripulire il litorale che amano frequentare ma che non rispettano.