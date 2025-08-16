Capaccio Paestum, rifiuti abbandonati in zona Foce Sele: scattano le sanzioni In azione gli operatori delle Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano

Nel giorno di Ferragosto gli operatori delle Riserve Naturali Foce Sele-Tanagro e Monti Eremita-Marzano insieme ai volontari della Guardia Agroforestale italiana hanno effettuato diversi controlli sul territorio comunale di Capaccio Paestum, in zona Foce Sele. Nel corso dei controlli sono state elevate diverse sanzioni per abbandono di rifiuti. Multata anche un'auto che sostava in zone protette. Un impegno che va avanti da settimane. Già lo scorso 28 luglio i volontari avevano segnalato la presenza in zona di un'auto non a norma. Il giorno seguente era, invece, da una segnalazione degli operatori è scaturito un sequestro di droga effettuato dalla Polizia Locale. Lo scorso 5 agosto, inoltre, i volontari sono stati impegnati in attività di viabilità in una zona interessata da un incendio che stava provocando la caduta di un albero. Il 7 agosto, infine, è stato segnalato e denunciato un privato che bruciava sterpaglie.