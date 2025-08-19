Atrani premia Ludovico Di Martino regista di "Mare Fuori " Il riconoscimento al talentuoso regista e sceneggiatore

Ludovico Di Martino, talentuoso regista e sceneggiatore , romano con sangue di Atrani per parte paterna, figlio di restauratori, regista di “Mare fuori 5” sarà insignito della “Civica Benemerenza Premio Cittadinanza di Atrani “ ,venerdi 22 Agosto p.v. durante la serata de “Un volto per Fotomodella” come dal programma degli eventi estivi ,del comune costiero “Essere del Sud”,voluto dall’amministrazione comunale retta dal sindaco Michele Siravo ed in particolar modo dal consigliere delegato agli eventi e spettacoli nonché organizzatore dell’evento,Giuseppe Pisacane.

La carriera

Ludovico Di Martino, nato a Roma nel 1992, è un regista e sceneggiatore italiano. Si è diplomato in regia al Centro Sperimentale di Cinematografia nel 2016. È noto per aver diretto la terza stagione di "Skam Italia" e per i film "Il nostro ultimo" e "La belva"ed ha diretto la quinta stagione di "Mare fuori". Il suo primo film,” Il Nostro Ultimo”, ha vinto numerosi premi e partecipato a festival di tutto il mondo. Nel 2017 il suo cortometraggio” Pipinara” è stato finalista nella cinquina dei Nastri d'Argento, per poi essere presentato alla 75a Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Alla serata ,che si prospetta ricca di talento e di bellezza, ma anche di forti emozioni, saranno presenti alcuni attori della serie “Mare Fuori” che saranno ,alcuni di lor, amnche giudici del consorso di bellezza “Un Volto per Fotomodella”.