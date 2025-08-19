Ad Amalfi Gemelli di Guidonia, omaggio a Roberto De Simone "Una settimana di eventi per sognare, innamorarsi e ballare sotto le stelle"

L’estate di Amalfi continua ad infiammarsi con la grande musica suonata dal vivo. Dopo il successo della notte di Ferragosto, ospitato per la prima volta nella nuova agorà cittadina di Piazza Municipio, arriva un’altra settimana di grandi eventi promossi dal Comune di Amalfi che traghetteranno il pubblico verso le celebrazioni del Capodanno Bizantino attraverso cui rivive la grande storia dell'antica Repubblica Marinara di Amalfi.

Il sindaco

«Ci prepariamo a rivivere i fasti della storia di Amalfi, regina dei mari in epoca medievale. Si respira già forte l’attesa per uno degli eventi più radicato alla nostra identità culturale, il Capodanno Bizantino. – sottolinea il Sindaco Daniele Milano – Nel frattempo, però, continuano i grandi appuntamenti, tra cui l’omaggio a due grandi esponenti del repertorio classico napoletano, il maestro Roberto De Simone e il poeta Salvatore Di Giacomo. Questo concerto rappresenta un omaggio speciale da parte della città di Amalfi al Maestro De Simone, già Magister di Civiltà Amalfitana, riconoscendo il suo prezioso contributo alla valorizzazione della cultura e delle tradizioni del territorio».

Una miscela esplosiva di musica, teatro e televisione venerdì 22 agosto 2025 alle ore 21:30 in Piazza Municipio con i Gemelli di Guidonia con “Il Concerto, lo Spettacolo, il Varietà”.

Dopo aver brillato in programmi come Edicola Fiore, Tale e Quale Show e L'AltroFestival, i Gemelli di Guidonia sono pronti a scatenare l’energia del loro live show. Un concerto indimenticabile, con una carica di successi che farà cantare e ballare tutti. Per vivere una serata unica con i loro inconfondibili 33 giri di divertimento!

«Un tributo alla creatività di grandi musicisti diventati un’icona della storia della musica, ma anche l’energia pura e dirompente della musica da ballare e cantare tutti insieme in piazza – insiste la Consigliera agli Eventi e alla Cultura, Enza Cobalto – Amalfi Summer Fest ci sta regalando emozioni uniche, lasciandoci recuperare la bellezza dello stare insieme, dell’aggregazione con piazze gremite ad ogni appuntamento. In contemporanea si sviluppa anche Il cartellone per i bambini, con eventi pensati per stimolare la fantasia e permettergli di riappropriarsi del sogno e dello stupore e, allo stesso tempo, imparare giocando. Come sempre ad ingresso gratuito, come per tutti gli appuntamenti dell’estate di Amalfi».

Si cambia location martedì 26 Agosto 2025 alle ore 21. L’Arsenale della Repubblica sarà la suggestiva cornice del “Concerto – Omaggio a Roberto De Simone - Di Giacomo in the Mood”. Il concerto rende omaggio alle melodie e ai versi di Salvatore Di Giacomo e altri compositori che hanno dato vita a un mondo sonoro ricco di emozioni e contrasti.

Grazie alla sapiente riscrittura di Roberto De Simone, grande studioso e interprete della cultura napoletana, la serata offre un percorso unico che unisce la raffinata eleganza delle orchestrazioni di Costa — ispirate anche a Puccini e Debussy — alle atmosfere più popolari e vivaci di De Leva.

Un’occasione irripetibile per scoprire e riscoprire l’eredità culturale di un grande autore napoletano, resa viva e contemporanea da una interpretazione appassionata e consapevole. Con Raffaello Converso ed elaborazioni e orchestrazioni di Roberto De Simone. Direttore d’Orchestra Luigi Grima.

Mentre mercoledì 27 agosto 2025 alle ore 22 si torna a ballare sotto le stelle nella nuova e affascinante Piazza Municipio con Jovaband - Il Tributo a Jovanotti. Una serata travolgente, che porta sul palco tutta l’energia e l’entusiasmo di Jovanotti. Un omaggio autentico e coinvolgente a uno degli artisti più amati della musica italiana, capace di far ballare, emozionare e riflettere con uno stile unico. Tra sonorità pop, funk, rap e atmosfere estive, lo spettacolo è pensato per far divertire il pubblico, trasformando Amalfi in un dancefloor al chiaro di luna.