Assegnato il premio civico "Caggiano nel cuore" 2025 a Don Adesso Celebrato per il forte legame con la comunità

Don Angelomaria Adesso, parroco di Caggiano, in provincia di Salerno, ha ricevuto il riconoscimento civico "Caggiano nel cuore" - Edizione 2025, conferito dal Centro Sociale Anziani di Caggiano in collaborazione con l'amministrazione comunale. Il premio, istituito per celebrare figure che si distinguono per impegno, dedizione e contributo alla vita comunitaria, è stato consegnato nel corso di una cerimonia pubblica. Don Angelomaria è riconosciuto come custode delle tradizioni religiose e culturali del piccolo borgo della Valle del Tanagro.

Il riconoscimento

La sua opera pastorale, caratterizzata da umanità e vicinanza, è rivolta agli anziani, ai malati, ai giovani e alle famiglie dell'intera comunità, rafforzando i legami sociali e trasmettendo valori di solidarietà, fraternità e appartenenza. "Grazie di cuore a Don Angelomaria - ha dichiarato in una nota il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina - per il servizio pastorale generoso e appassionato che svolge ogni giorno tra la nostra gente. Con il suo esempio ci ricorda che una comunità si costruisce e si custodisce con amore, con presenza e con spirito di condivisione".

Il premio "Caggiano nel cuore", sottolineano gli organizzatori, non è un semplice titolo simbolico, ma rappresenta la riconoscenza concreta di un'intera cittadinanza verso chi contribuisce quotidianamente al bene comune e al prestigio del paese. Il Centro Sociale Anziani, presieduto da Angelo Morrone, svolge un ruolo importante nella piccola comunità caggianese. Da anni promuove iniziative in favore della popolazione anziana che alimentano la memoria storica e il senso di appartenenza della comunità.