Nocera, inaugurato il nuovo parco giochi comunale al Rione Calenda Uno spazio dedicato ai bambini per offrire svago e anche riqualificazione

Si è svolta ieri pomeriggio l’apertura del nuovo parco giochi comunale al Rione Calenda, realizzato dall’amministrazione comunale di Nocera Inferiore per riqualificare l’area e offrire nuovi spazi di socialità alle famiglie del quartiere. Alla presenza del sindaco Paolo De Maio, degli amministratori comunali e di numerosi residenti, è stata aperta ufficialmente l’area attrezzata, pensata come luogo sicuro e accogliente dove bambini e bambine possano trascorrere il tempo libero, giocare e stare insieme all’aria aperta.

Il nuovo parco, inserito in un più ampio programma di interventi di rigenerazione dei quartieri, è dotato di moderne strutture ludiche e di arredi urbani che restituiscono decoro e vivibilità a uno spazio pubblico molto frequentato dalla comunità.

“Con l’inaugurazione del parco giochi al Rione Calenda – ha dichiarato il sindaco Paolo De Maio – manteniamo un impegno preciso verso questo quartiere e verso tutta la città: creare luoghi belli, sicuri e accessibili, dove i più piccoli possano crescere e socializzare e le famiglie ritrovarsi. Investire negli spazi pubblici significa investire nella qualità della vita delle persone e nel senso di comunità. Continueremo su questa strada, lavorando perché ogni rione possa contare su aree attrezzate e dignitose”.