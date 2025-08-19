Sarno: al via la disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale Le operazioni si svolgeranno in tre giornate

Disinfestazione adulticida su tutto il territorio comunale di Sarno. Lo chiarisce l'amministrazione in una nota.

La comunicazione

"Si informa la cittadinanza che, a partire da domani sera, 20 agosto 2025, dalle ore 23:00, avrà inizio un ciclo di disinfestazione adulticida che interesserà l’intero territorio del Comune di Sarno, nessuna zona esclusa.

Le operazioni si svolgeranno in tre giornate: il 20 agosto saranno interessate le zone di Episcopio e Foce, il 21 agosto il centro urbano di Sarno, mentre il 22 agosto l’intervento riguarderà la frazione di Lavorate e le aree con la presenza di platani. Si raccomanda ai cittadini di non lasciare all’aperto alimenti, bevande e indumenti, di tenere al riparo animali domestici e volatili, di evitare di sostare all’aperto durante e subito dopo il trattamento, di chiudere finestre e balconi e di non parcheggiare in modo da ostacolare le operazioni".

