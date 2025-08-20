Castel San Giorgio, ripartono i servizi nido e micronido comunale La sindaca Lanzara: "Il benessere dei bambini è per noi prioritario"

A Castel San Giorgio ripartono i servizi di asilo nido e micro nido. Il Comune ha provveduto a pubblicare il bando. «Siamo felici di ripartire con il nostro servizio di nido comunale, un'opportunità importante per le famiglie della nostra comunità - ha affermato il sindaco Paola Lanzara-. L’amministrazione comunale grazie al grande impegno dell'assessore alle Politiche Sociali, Antonia Alfano e di tutto l'ufficio al ramo diretto da Rocco Cataldo, da anni ha investito energie e risorse sui servizi alle famiglie e all'infanzia. Un ringraziamento per la loro dedizione e professionalità a tutte le operatrici del nido, entrate nel cuore dei bambini e delle loro famiglie. I servizi di nido e micro nido intesi quali servizi educativi e sociali hanno lo scopo di offrire ai bambini un luogo di benessere psicologico e fisico, di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive e affettive».

«I servizi nido - micronido del Comune di Castel San Giorgio sono destinati ad un numero complessivo di 55 bambini - ha continuato il primo cittadino -. Il nostro nido comunale intitolato a Giancarlo Siani è un luogo sicuro e accogliente dove i nostri bambini possono crescere e svilupparsi in un ambiente stimolante e pieno di amore. Il nostro obiettivo è quello di fornire un servizio di alta qualità che possa supportare le famiglie nella cura e nell'educazione dei loro bambini. Il Nido Comunale è aperto a tutti i bambini della nostra comunità, e siamo impegnati a garantire che ogni piccolo riceva l'attenzione e la cura di cui ha bisogno. Siamo orgogliosi di offrire questo servizio ai nostri concittadini e siamo convinti che sarà di grande beneficio per le nostre famiglie. Se siete interessati a saperne di più sul Nido Comunale o a richiedere informazioni sui posti disponibili, vi invito a contattare il nostro ufficio», ha concluso Paola Lanzara.

