Scafati, Santocchio: asfalto nuovo ma già danneggiato dalla pioggia "Nessun controllo è stato effettuato"

A Scafati il tema della corretta posa dell’asfalto torna al centro del dibattito cittadino. Negli ultimi giorni diversi cittadini hanno segnalato cedimenti e disagi dopo le prime piogge, con episodi che avrebbero già causato incidenti, fortunatamente senza gravi conseguenze.

I dettagli



Sul punto interviene Mario Santocchio, coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia: «È vero che molti lavori di asfaltatura sono stati eseguiti a seguito di interventi di Gori o Enel, ma è altrettanto vero che l’amministrazione comunale ha preferito intestarsi meriti che non le appartengono, trasformando tutto in una continua propaganda social. Il problema – sottolinea Santocchio – non è chi materialmente ha steso l’asfalto, bensì chi avrebbe dovuto vigilare sulla corretta esecuzione dei lavori: il Comune di Scafati. Questo è il suo compito ed è un dovere verso i cittadini».



Santocchio aggiunge: «Se dopo la prima pioggia l’asfalto cede, significa che nessun controllo è stato effettuato e che, ancora una volta, si è pensato più a fare propaganda che ad assicurare sicurezza e qualità degli interventi. Purtroppo, questa leggerezza si traduce in pericoli concreti per automobilisti e motociclisti. Abbiamo già notizia di cadute con conseguenze potenzialmente gravi. Non c’è nulla da fare: alla fine la propaganda si scontra sempre con la triste realtà».



«Invitiamo il sindaco di Scafati - conclude Santocchio - a prendere atto della situazione e a garantire che d’ora in poi vi siano controlli seri, costanti e puntuali sui lavori, perché la sicurezza dei cittadini non può essere sacrificata sull’altare della visibilità politica».