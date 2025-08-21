Sarno: concerto gratuito di Andrea Sannino in piazza 5 maggio Al via anche “Le Vie tra Gusto e Tradizione”

La città di Sarno si prepara a vivere una serata di musica ed emozioni con il concerto gratuito di Andrea Sannino, in programma sabato 23 agosto alle ore 22:00 in Piazza 5 Maggio. L’evento rientra nel cartellone dell’Estate Sarnese 2025, promosso dal Comune di Sarno.

L'evento

Cantautore simbolo della nuova scena partenopea, Sannino porterà sul palco i suoi brani più amati, da “Abbracciame”, diventato un vero inno d’amore e identità per il pubblico, fino alle nuove canzoni del tour estivo “Via Partenope Summer Tour 2025”, che sta toccando con successo le principali piazze italiane.

"Andrea Sannino è un artista vicino alla gente, con canzoni che entrano nella vita quotidiana di tutti". Ha dichiarato il Sindaco Francesco Squillante. “Il suo concerto a Sarno sarà una serata che unisce musica e sentimento, capace di coinvolgere tutte le generazioni”.

Il concerto di Andrea Sannino si inserisce nel programma dell’Estate Sarnese 2025, un cartellone ricco di appuntamenti che stanno animando la città e che continueranno a portare musica, spettacolo e momenti di condivisione fino a settembre.

Al via anche “Le Vie tra Gusto e Tradizione”

Il 23 agosto segnerà anche l’inizio dell’evento gastronomico “Le Vie tra Gusto e Tradizione”, che tornerà poi il 29 agosto e il 5 settembre 2025. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Sarno in collaborazione con Confcommercio Campania – Distretto provinciale di Salerno, proporrà un viaggio tra sapori autentici, degustazioni di prodotti tipici, artigianato locale, musica dal vivo, spettacoli e intrattenimento per tutte le età.