Mercato San Severino, uno spazio coperto per l’oratorio ANSPI San Marco a Rota Parte la raccolta fondi

“La nostra comunità di Curteri sente il forte bisogno di uno spazio coperto, multifunzionale e accessibile, che possa ospitare le molte iniziative parrocchiali sempre orientate al bene comune e all'inclusione sociale”.

Per questo, su GoFundMe, è partita una raccolta fondi che ha già ricevuto decine di donazioni.

L'iniziativa

“L'Oratorio ANSPI San Marco a Rota - scrivono gli organizzatori - nasce a Curteri di Mercato San Severino, in provincia di Salerno, come risposta concreta al desiderio della comunità parrocchiale di creare uno spazio di incontro, accoglienza e crescita per bambini, giovani e anziani”.

“È nato all'aperto - proseguono - in uno spazio semplice ma ricco di entusiasmo, animato dalla passione di volontari, educatori e sacerdoti che hanno creduto nel valore di un luogo dove coltivare relazioni, valori cristiani e spirito di comunità”.

“Nonostante il grande impegno - spiegano - l'oratorio ANSPI San Marco a Rota si trova ancora oggi a dover affrontare una sfida importante: la mancanza di una struttura al chiuso. Questo limite rende difficoltosa - si legge - l'organizzazione di attività durante i mesi invernali o in caso di maltempo riducendo la possibilità di offrire accoglienza stabile ai giovani”.

La raccolta fondi è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/dona-il-tuo-mattone-per-il-nuovo-oratorio.