Nocera Superiore: terminati gli interventi di manutenzione al cimitero

Un'accurata operazione di diserbo e pulizia delle aree verdi

Nocera Superiore.  

"In questi giorni sono stati ultimati gli interventi di manutenzione al Cimitero Comunale, luogo che rappresenta memoria, affetto e raccoglimento. Un lavoro attento che ha visto: un’accurata operazione di diserbo e pulizia delle aree verdi; un mirato intervento di manutenzione dei vialetti e degli spazi comuni; la riattivazione della fontanina che sorregge la statua della Madonna, che torna ad essere un punto di pace e silenzio; il posizionamento di vasi con fiori sia all’ingresso che in diverse zone del cimitero, per dare colore, decoro e un tocco di bellezza a un luogo tanto caro alla comunità", lo chiarisce in una nota il Comune di Nocera.

Il sindaco

«Sono piccoli gesti, ma fatti con il cuore - ha dichiarato il sindaco Gennaro D'Acunzi - perché anche nei luoghi del silenzio, la cura è un segno di amore verso chi ci ha lasciato e verso chi, ogni giorno, porta un fiore e un ricordo. Un grazie sentito agli uffici comunali, agli operai che si sono impegnati con dedizione e
all’Assessore al ramo Giuseppe Salzano. Andiamo avanti così: con rispetto, sensibilità e senso di comunità».

