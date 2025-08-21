Otto cuccioli messi in salvo a Sarno: sono al sicuro e in attesa di adozione Si trovano nel rifugio "Ti salvo con il cuore"

“Questa mattina, in località Villa Venere - contrada Perillo, grazie all’intervento del Vice Comandante della Polizia Municipale di Sarno, Aristide Rendina, e dell’Agente Salvatore Aufiero, sono stati salvati otto cuccioli abbandonati. Un grazie sincero a loro, che con prontezza hanno evitato un destino crudele a questi cuccioli.

Abbandonare o maltrattare animali è un gesto ignobile e vigliacco, che non trova alcuna giustificazione. Chi compie simili atti non appartiene alla nostra città”. Così il Sindaco Francesco Squillante.



I cuccioli ora sono al sicuro e, in attesa di adozione, affidati al rifugio “Ti salvo con il cuore” della signora Carmela Esposito, contattabile al numero 349 4542989.

