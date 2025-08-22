Scafati, sciopero addetti alle pulizie: i servizi raddoppiano ma mancano risorse Rosanova: "Quella di oggi è stata una mobilitazione necessaria"

Lo stallo creato dal Comune di Scafati, che continua a non convocare un tavolo tecnico di confronto nonostante le gravi criticità denunciate da tempo, è alla base della protesta dei lavoratori addetti alle pulizie comunali. Oggi, lo sciopero indetto dalla Flaica Cub Salerno ha visto una forte adesione dei dipendenti della società Miorelli, riportando con forza all’attenzione pubblica le condizioni giudicate insostenibili dai lavoratori e le evidenti lacune nella gestione dell’appalto.

Le dichiarazioni



“Quella di oggi è stata una mobilitazione necessaria, che ha dimostrato la determinazione dei lavoratori a non cedere di fronte a condizioni inaccettabili – dichiara Gerardo Rosanova, segretario provinciale della Flaica Cub Salerno –. Abbiamo denunciato con forza una situazione che pretende il raddoppio dei servizi senza garantire le risorse necessarie e che scarica solo sui dipendenti il peso di scelte aziendali e istituzionali irresponsabili. Il Comune non può continuare a voltarsi dall’altra parte”.



Il sindacato ribadisce le proprie richieste: equa distribuzione delle ore di straordinario, incremento delle ore settimanali per ciascun lavoratore, rotazione delle mansioni per evitare sovraccarichi e riconoscimento di indennità o buoni pasto per gli spostamenti.



“Non accetteremo che il silenzio diventi la risposta alla nostra mobilitazione – prosegue Rosanova –. Serve subito un confronto serio tra Comune, azienda e istituzioni, perché i lavoratori non possono più essere trattati come numeri. Vogliamo rispetto, dignità e condizioni di lavoro giuste”.



La Flaica Cub Salerno conferma di aver sollecitato l’intervento urgente del Prefetto e di aver presentato denunce formali alla Procura della Repubblica e all’Autorità Anticorruzione, per chiarire le modalità di assegnazione e gestione dell’appalto.



“La lotta non si ferma qui – conclude Rosanova –. Continueremo fino a quando non avremo risposte concrete e impegni chiari. I lavoratori hanno dimostrato di essere uniti e determinati, e non arretreremo di un passo. Ma il primo passo deve venire dal Comune, che non può continuare a sottrarsi alle proprie responsabilità”.