Fiume Sele, il sindaco di Capaccio: interventi per la sicurezza idraulica Alla luce dell'imminente stagione delle piogge

Alla luce dell’imminente arrivo della stagione delle piogge e delle continue segnalazioni di criticità idrauliche, il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, lancia nuovamente un appello agli enti preposti affinché vengano adottati interventi straordinari e non più rinviabili sul fiume Sele.

Le dichiarazioni



«Il nostro territorio – dichiara il Sindaco – è attraversato da numerosi corsi d’acqua che, se non adeguatamente manutenuti, possono provocare ingenti danni a famiglie, imprese e aziende agricole. Purtroppo, in molte occasioni, gli agricoltori sono stati costretti ad avviare azioni risarcitorie per i danni subiti, a causa dell’assenza di interventi preventivi. Non possiamo permettere che questa situazione si ripeta anche nella prossima stagione".



L’Amministrazione Comunale ha pertanto sollecitato un intervento immediato e coordinato di pulizia e manutenzione del fiume Sele al Genio Civile di Salerno, alla Prefettura, al Consorzio di Bonifica di Paestum e all’Ente Riserva Foce Sele e Tanagro ciascuno per la propria competenza.



"Serve un’azione sinergica e tempestiva – prosegue il sindaco – per garantire il regolare deflusso delle acque, rimuovere ogni ostacolo che possa causare allagamenti e dissesti, e tutelare la pubblica e privata incolumità. L’inadempienza, in questo contesto, non è più giustificabile. La prevenzione è l’unico vero strumento che abbiamo per limitare i danni e proteggere i cittadini. Ci auguriamo un riscontro concreto e immediato da parte di tutti gli organi competenti, affinché si intervenga per evitare pregiudizi vari", conclude Paolino.