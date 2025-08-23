FestAmbiente Alto Cilento – VI edizione "La Bellezza che salva" Due giorni di incontri, laboratori, musica e riflessioni

Due giorni di incontri, laboratori, musica e riflessioni nel cuore del Cilento per celebrare l’unicità del territorio attraverso il connubio tra ambiente, cultura e partecipazione. È questo lo spirito che animerà la sesta edizione di festAmbiente Alto Cilento, in programma il 28 agosto a Cicerale e il 29 agosto a Laureana Cilento, con il tema scelto per quest’anno: “La bellezza che salva”.



Il festival, promosso dal Circolo Legambiente “Ancel Keys” Torchiara – Alto Cilento, con il sostegno delle Amministrazioni comunali, con il supporto della BCC Magna Graecia e con il patrocinio del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, proporrà un ricco programma che spazia dai laboratori di educazione ambientale agli incontri culturali, fino ai momenti musicali e gastronomici.



Il programma



A Cicerale (28 agosto) si comincerà alle ore 18.30 in Piazza Primicile Carafa con il laboratorio RiciclaEstate dedicato a bambini e ragazzi sulla raccolta differenziata e sulla riduzione dei rifiuti con la distribuzione di materiale informativo.

A seguire, alle 19.30 nell’atrio dell’ex Palazzo Marchesale, la presentazione del libro “Reddito di Contadinanza” di Famiano Crucianelli, con i saluti istituzionali e un ampio parterre di ospiti e relatori. Sono previsti i saluti istituzionali di Giorgio Ruggiero, sindaco di Cicerale; Stefano Sansone, presidente della Comunità del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; Giorgio Chirichella, presidente del Forum dei Giovani di Cicerale; Giovanni Gargaro, presidente della Pro Loco di Cicerale. A seguire, la presentazione del libro “Reddito di Contadinanza” di Famiano Crucianelli vedrà un ricco parterre di interventi.

Dialogheranno con l’autore:Carmine Palimento, Comitato Scientifico Legambiente Campania; Adriano Guida, membro del Consiglio Direttivo di Legambiente Campania; Chiara Valva, assessore del Comune di Cicerale; Anna Lerro, assessore del Comune di Laureana Cilento; Antonio Santoro, consigliere comunale di Sessa Cilento; Michele Buonomo, Direzione nazionale Legambiente; Alfonso Conte, docente di Storia Contemporanea delle identità territoriali – Università degli Studi di Salerno; Edmondo Soffritti, vicepresidente del Bio-distretto Cilento.



La serata proseguirà con l’apertura dello stand gastronomico a cura della Pro Loco di Cicerale (ore 20.30) e il concerto del trio Due Punto Zero (ore 22.00).

Il giorno successivo, a Laureana Cilento (29 agosto), alle 18.30 la Biblioteca Pasquale di Stasi ospiterà il laboratorio RiciclaEstate. Alle 19.30, nell’Aula Consiliare, si terrà il talk “Siccità culturale: come rigenerare la partecipazione nei territori”, con studiosi, amministratori, rappresentanti di associazioni e realtà giovanili. Dopo i saluti istituzionali di Angelo Serra, sindaco di Laureana Cilento; Giuseppe Coccorullo, presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, ne discuteranno: Maurizio Merico, docente di sociologia dei processi culturali- Università degli Studi di Salerno ; Francesca Ferro, direttore Legambiente Campania; Michele Cammarano, presidente Commissione Aree Interne Regione Campania; Anna Lerro, assessore Comune di Laureana Cilento; Chiara Valva, assessore Comune di Cicerale; Dalila Russo, consigliere Comunale di Castellabate; Adele Serra, Comitato Cilento Vivo; Annalisa Burti, associazione “Raccontare significa resistere”; Francesca Tortorelli eElizabeth Cox, Growing Greener; Toni Viterale, Cilento Youth Union. Modera: Adriano Guida, membro del consiglio direttivo di Legambiente Campania.



Dopo l’apertura dello stand gastronomico a cura del Forum dei Giovani di Laureana (ore 20.30), gran finale musicale in Piazza Aldo Moro con il concerto degli Export (ore 22.00).



“Quest’anno, per festAmbiente Alto Cilento, abbiamo scelto come tema La bellezza che salva – spiega Adriano Guida, membro del direttivo Legambiente Campania – per celebrare l’unicità e la straordinaria bellezza del Cilento, ricordandoci il valore inestimabile che questo territorio custodisce. La bellezza, per noi, non è un mero estetismo: è uno strumento capace di rigenerare lo sguardo e di farci comprendere le potenzialità della nostra terra. Un ringraziamento speciale va ai sindaci di Cicerale e Laureana Cilento, la cui collaborazione è fondamentale: auspichiamo che sempre più Comuni si uniscano a questo percorso di sviluppo sostenibile e partecipato».



Per il sindaco di Cicerale, Giorgio Ruggiero: “Siamo orgogliosi di ospitare una nuova edizione di festAmbiente Alto Cilento. Il tema scelto rappresenta perfettamente la nostra visione: tutelare il territorio, valorizzarne le risorse e trasformare la bellezza naturale e culturale del Cilento in motore di sviluppo sostenibile”.



Sulla stessa linea il sindaco di Laureana Cilento, Angelo Serra: “Accogliere festAmbiente significa offrire al nostro paese un’occasione di crescita culturale e sociale, che parte dalla comunità e guarda al futuro con una nuova consapevolezza. La bellezza, se condivisa, diventa una risorsa che rigenera e unisce”.

