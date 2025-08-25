Incidenti a Capaccio Paestum, il sindaco: intensificheremo la sicurezza stradale "Lavoriamo alla mappatura dei punti critici della rete viaria"

A seguito del grave incidente stradale verificatosi nei giorni scorsi ai semafori in località Laura a Capaccio Paestum - che ha causato a un giovane ferite gravi e la perdita di un arto - il sindaco Gaetano Paolino esprime la più sentita vicinanza al ragazzo e ai suoi familiari.

L’accaduto richiama l’attenzione sulla necessità di un rafforzamento delle politiche locali in materia di sicurezza stradale, sia sul piano della prevenzione che del controllo del territorio.

L'appello



"Questo drammatico episodio - spiega Paolino - e i tanti che purtroppo registriamo sul territorio, impongono una riflessione seria e urgente sul tema della sicurezza stradale. Le nostre strade, come molte altre in territori vasti e complessi come il nostro, presentano criticità legate alla velocità e alla necessità di maggiore prudenza da parte di tutti gli utenti della strada, in particolare i giovani. Come Amministrazione - continua Paolino - lavoriamo alla mappatura dei punti critici della rete viaria comunale per attivare un piano di adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale. La sicurezza stradale rappresenta una priorità per questa Amministrazione e sarà affrontata in maniera strutturale perché quello degli incidenti stradali è diventata una vera e propria emergenza".

