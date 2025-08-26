Incendio caseificio a Battipaglia, Visconti (Asi): solidarietà alla Giffoniello "Sostegno per la ripartenza”

«Vicini alla Giffoniello. Il grave incendio che ha colpito lo stabilimento dell’azienda casearia rappresenta una ferita per l’intero territorio. Dietro questa realtà imprenditoriale, che ha aderito anche al progetto nascente dell’Hub del Freddo, ci sono il lavoro, la passione e l’impegno di un imprenditore e di tante persone che ogni giorno contribuiscono alla crescita della nostra terra.



A loro va la mia più sincera solidarietà. Una realtà come la Giffoniello non si può e non si deve perdere: deve ricevere tutto il sostegno necessario per ripartire al più presto e diventare simbolo di rinascita e resilienza per il comparto produttivo salernitano». A dirlo Antonio Visconti, presidente dell'Asi.