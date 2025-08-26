Sindaco Ravello, candidatura alla Fao è un risultato importante Potrebbe portare al riconoscimento di zona agricola di interesse globale l'intera costiera

"La candidatura al programma della Fao, promossa dal Comune di Amalfi e da altre istituzioni, potrebbe portare al riconoscimento di zona agricola di interesse globale l'intera costiera amalfitana. Si tratterebbe di un risultato importante non solo per tutta la filiera, ma anche in termini di tutela e di difesa del paesaggio. Un bene preziosissimo che rende le nostre località uniche al mondo".

Così il sindaco di Ravello, Paolo Vuilleumier, ha commentato l'iter che ha intrapreso per il momento la città di Amalfi per candidarsi al programma internazionale GIAHS della FAO per la tutela dei paesaggi e dei sistemi rurali di interesse globale ma che interesserà anche tutto il territorio costiero.

"Salvaguardare i terrazzamenti, preservare i terreni dai rischi idrogeologici, presidiare insomma il territorio, - ha aggiunto il primo cittadino di Ravello - rappresentano degli obiettivi imprescindibili. Senza contare che tipicità come limoni, uve e castagne custodiscono l'autenticità della nostra terra e come tali vanno difesi e valorizzati"