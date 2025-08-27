Sarno ottiene il finanziamento per il progetto delle fototrappole "Più sicurezza e tutela ambientale"

Il Comune di Sarno ha ottenuto un finanziamento di 19.600 euro dalla Regione Campania per il progetto presentato nell’ambito del bando regionale “Azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale”. A questi si aggiungeranno 8.400 euro a carico dell'Ente.

I progetti

Grazie a questo finanziamento, la Polizia Locale di Sarno potrà contare su nuove fototrappole di ultima generazione, utili per contrastare l’abbandono dei rifiuti, prevenire atti di vandalismo e rafforzare la sicurezza in città. Questi dispositivi permetteranno interventi più rapidi ed efficaci, anche in zone difficili da controllare.

“Ancora un riconoscimento importante per la nostra città - ha detto il Sindaco Francesco Squillante - queste risorse permetteranno alla Polizia Municipale di intensificare i controlli e contrastare con maggiore efficacia l’abbandono dei rifiuti e i comportamenti illeciti. Un ringraziamento va al Comando della Polizia Municipale di Sarno e all’Assessore alla Viabilità e Sicurezza Angela Sessa e al Comandante Anna Maria Ferraro per l’impegno quotidiano a tutela del territorio e della nostra città”.

Il progetto punta anche a salvaguardare l’ambiente e il decoro urbano, scoraggiando comportamenti incivili e riducendo il rischio di nuove discariche abusive. Un progetto che rafforza la sicurezza urbana e valorizza il rispetto dell’ambiente attraverso l’innovazione.