Eboli, si dimette il garante per le persone con disabilità Il sindaco Mario Conte ringrazia Carmen Carnevale

Le dimissioni dall’incarico di garante per le persone con disabilità del Comune di Eboli, da parte di Carmen Carnevale, hanno rappresentato l’occasione per l'Amministrazione comunale per fare il punto sull’importante e significativo impulso dato alle politiche sociali. «Davanti a motivi strettamente personali, che la stessa garante ci ha comunicato con grande correttezza, non possiamo fare altro che rispettare la sua volontà - commenta il sindaco, Mario Conte -, anche se abbiamo chiesto alla professoressa Carnevale di verificare la possibilità di conciliare le proprie esigenze personali con il proseguire nell’incarico conferitole. Dispiace che si interrompa un rapporto che ha dato evidenti ed importanti risultati e che ha contribuito ad elevare il livello delle politiche sociali, ormai autentico riferimento sul piano della vicinanza ad ogni condizione di fragilità».

La stessa garante, Carmen Carnevale, ha voluto sottolineare i tanti risultati ottenuti: «Motivi strettamente personali, come ho comunicato ufficialmente, mi impediscono di proseguire nell’incarico e ringrazio il sindaco, Mario Conte, che ha compreso come a causa di miei progetti per il futuro potessi trovarmi in difficoltà nel ruolo al quale mi aveva chiamata. A lui ed alla governance dell’Azienda Speciale Sele Inclusione, il presidente Donato Guercio e il direttore generale Antonio Nuzzolo, va il mio ringraziamento per lo spazio che Comune e ASSI mi hanno garantito nell’espletamento della mia funzione. La piena sintonia con Amministrazione Comunale e Azienda Speciale hanno consentito di raggiungere importanti traguardi sul piano del supporto alle famiglie, mettendo in campo azioni significative. Sono sinceramente soddisfatta per il lavoro svolto e per la collaborazione ottenuta, in questo modo i risultati si sono visti in maniera evidente».

Oltre al sindaco e alla dirigenza dell’Azienda Speciale, al fianco della garante dimissionaria ha operato l’assessore comunale alle politiche sociali, Katia Cennamo: «Desidero esprimere la mia gratitudine per la preziosa collaborazione che la garante Carmen Carnevale ha assicurato all’intero territorio, in piena sintonia con Comune e Azienda Speciale. Nell’anno trascorso insieme, il suo impegno, la sua professionalità e la sua consulenza sono stati preziosi per l'attuazione delle politiche di inclusione e di supporto alle persone con disabilità nel nostro territorio. L'attività svolta è stata caratterizzata da un costante e fattivo coinvolgimento, come testimonia la relazione conclusiva del suo incarico».