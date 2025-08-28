Castel San Giorgio, tutto pronto per l'avvio dei servizi scolastici Invariate le tariffe di mensa e trasporto, tra le più basse della provincia di Salerno

«Un nuovo anno scolastico è alle porte e siamo pronti a garantire, come sempre, mensa e trasporto scolastico,tutti servizi essenziali e fondamentali per il diritto allo studio dei nostri ragazzi.

Le tariffe

Le tariffe, per venire incontro alle famiglie, restano calmierate e invariate rispetto agli anni scorsi, sempre in base all'Isee dei richiedenti, con una consistente compartecipazione da parte dell'Ente per scelta dell'amministrazione comunale tutta - dichiara il sindaco Paola Lanzara-.

Le tariffe restano tra le più basse di tutta la provincia di Salerno. Per il servizio di mensa scolastica il costo di un pasto, per famiglie con Isee da zero a quattromila euro,è di 50 centesimi mentre il trasporto è di 9€ al mese.

Con Isee da 4000 a 6000 euro il pasto costerà €1.20 ed il trasporto 16 euro, fino a 10000 il costo del ticket pranzo sarà di €1,60 e il trasporto di € 22 mensili, € 2,40 a pasto per le famiglie con ISEE da 10.001,00 a 14.000,00; 3,05 € da 14.001,00 a 18.000,00 e 3,20 € oltre 18.000,00.



Con Antonia Alfano, assessore alle Politiche Sociali e Pubblica Istruzione, in sinergia con gli uffici competenti, stiamo lavorando per garantire a tutti un anno scolastico sereno e privo di criticità- ha aggiunto ancora il primo cittadino.

Per il trasporto scolastico si invitano i cittadini, al fine di garantire un’organizzazione puntuale, attenta e capillare del servizio, a presentare le domande entro le ore 12.00 del prossimo 9 settembre.

Per il servizio mensa,invece, sarà sempre possibile presentare domanda, anche a servizio iniziato.

Il nostro impegno per la Scuola resta massimo e vigileremo affinché tutto si svolga in maniera esemplare»-ha concluso Paola Lanzara.