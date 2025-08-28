Guasto ai ripetitori, cellulari in tilt, sindaco denuncia compagnie telefoniche E' successo a Mercato San Severino

"Dopo 14 giorni di inerzia da parte delle Compagnie telefoniche messe al corrente del guasto ai ripetitori che coprono il nostro territorio e, nonostante i solleciti con il carattere di urgenza inoltrati con PEC, ?????????????? ?????????????? ???????????????????? ?? ???????????????????? ???????? ?????????????? ?????????? ???????????????????? ????????????????, ??????, ??????????????, ?????????? ????????????, ????????, ????????, ????, ???????? per interruzione di pubblico servizio ed ogni altro reato a loro contestato". A denunciarlo il sindaco di Mercato San Severino Antonio Somma.

I dettagli

"Per correttezza - continua il sindaco Somma - va precisato che, nella formale querela estesa e depositata, ?????? ???????????? ?????????? ???? ???????????? ?????????? ?????????????????? ???????????????????? ?????????????????????? ???? ?????????????? ???????????????????? per il ripristino della rete.



È stata una decisione necessaria e legittima, a tutela sia dei cittadini che, ad oggi, continuano a subìre disagi, sia delle Forze dell’Ordine, degli Operatori Sanitari e dei Pubblici Uffici, costretti a fare i conti con collegamenti web malfunzionanti.

Fanno specie le risposte evasive e prive di alcun dato concreto pervenute in riscontro alle nostre PEC: segno di assoluto disinteresse nei confronti di una problematica tutt’altro che trascurabile o procrastinabile che si trascina da un tempo non più tollerabile.

Abbiamo ritenuto opportuno informarvi di ciò - conclude il sindaco rivolgendosi ai cittadini - e vi terremo ovviamente aggiornati su quanto accadrà. ???? ?????????????????? ?????? ???? ???????????????? ?????????? ???????????????????? ???????????????? ???????????? ???????????????????? ???? ????????????".