Salvitelle, torna il fascino suggestivo della festa per San Sebastiano Martire

La comunità di Salvitelle, si prepara ad accogliere la statua del Santo Patrono San Sebastiano Martire, con la consueta processione per le vie del borgo. Ieri sono stati installati altri 28 "centrini rossi", per ricordare le ferite inferte al Patrono, realizzate dalle mani esperte delle donne del posto, che hanno voluto così rendere omaggio al Santo. Lo rende noto la sindaca, Maria Antonietta Scelza.
Ricco anche il programma di eventi che coincide con la festività di San Sebastiano: tante le iniziative in programma, con attività pensate per tutte le fasce d'età.
L'iniziativa coinvolge associazioni, artisti e realtà locali con l'obiettivo di creare un momento di condivisione e comunità, spiegano dal municipio di Salvitelle.
Tra gli eventi: i giochi di una volta, Concerto Enzo Serio "A tiemp Pers", la Caccia al Tesoro, Holy Color, Torneo tutto in una notte, concerto Totino Melillo, Gran Concerto Bandistico di Salvitelle, concerto Gigi Soriano, evento di spicco la "tradizionale Corsa Podistica a Piedi nudi dalla Serra San Giacomo in onore di San Sebastiano e la Lotta Greco Romana".
Domenica alle 18 si svolgerà la tradizionale corsa podistica che quest'anno giunge alla sua 274° edizione, così come la lotta Greco Romana della quale non si conoscono le origini, ed avranno luogo nel giorno della festa principale del 31 agosto, subito dopo il ritiro della processione in piazza San Sebastiano.
La corsa - uno degli eventi più suggestivi dell'estate in provincia di Salerno - inizia dal monte San Giacomo per terminare nella chiesa di San Sebastiano, mentre la lotta Greco Romana avverrà nella piazza antistante alla chiesa.