VIDEO | Emozione sulla spiaggia: è nata la prima tartarughina dell'estate

È nata la prima tartaruga “Caretta Caretta” della stagione estiva a Battipaglia. La schiusa è avvenuta in serata dal nido che circa un mese fa realizzò nei pressi del lido "Mojito", sul litorale della cittadina della Piana.
La testuggine, sotto la vigilanza degli esperti della Stazione Zoologica Anton Dhorn di Napoli e di Legambiente, ha raggiunto poi il mare attraversando tutta la spiaggia.
Ad assistere al suo primo viaggio verso il mare, come si vede nel video diffuso dal Comune, tanti bagnanti - soprattutto bambini, ma non solo - che non hanno voluto mancare ad un evento capace sempre di emozionare.
Nelle prossime ore, hanno spiegato gli esperti, dovrebbero schiudersi anche le altre uova deposte nello stesso nido.