San Marzano Sul Sarno: 47enne batte la testa e annega Ricostruita la dinamica dell'incidente costato la vita allo straniero

Sarebbe scivolato, battendo la testa e poi annegando. Così è morto il 47enne straniero nel laghetto del parco di San Marzano Sul Sarno. La salma è stata liberata e restituita ai familiari. Un incidente che è costato la vita al clochard.

Eventi annullati

Intanto il Comune intanto ha sospeso tutti gli eventi in programma nel week-end.

"È una scelta doverosa - fa sapere il sindaco Andrea Annunziata - che nasce dal bisogno di affermare con fermezza il valore della dignità umana e del rispetto verso l’altro. In momenti come questi è fondamentale sapersi fermare e riflettere". "Abbiamo il dovere - continua il sindaco - come cittadini e come istituzioni, di accompagnare tutti — soprattutto i più giovani — in un percorso di crescita collettiva, che metta al centro il senso civico, il rispetto dei sentimenti altrui e la capacità di riconoscere il valore della vita e della sofferenza umana. Ci uniamo con profonda partecipazione al lutto dei familiari e ribadiamo l’impegno dell’Amministrazione a promuovere, in ogni occasione, una cultura del rispetto, della solidarietà e della dignità".

