Allerta meteo, la "Solidarietà" rafforza il suo impegno sul territorio

L'associazione di volontariato "La Solidarietà" di Fisciano desidera esprimere la propria vicinanza e attenzione nei confronti della cittadinanza in questo periodo di particolare criticità dovuto alle alte temperature e alle allerte meteo che stanno interessando la Regione Campania. Con l’arrivo di ondate di calore intenso e condizioni climatiche avverse, i volontari sono pronti a intervenire con azioni concrete per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini della Valle dell’Irno.
In queste giornate, i volontari de "La Solidarietà" si mobilitano per informare la popolazione sui comportamenti da adottare per evitare rischi legati all’arsione e alle alte temperature, e supportare le fasce più deboli della comunità, come anziani e persone con bisogni speciali. Il sodalizio con sede a Lancusi di Fisciano si impegna inoltre a collaborare con le autorità locali per monitorare eventuali situazioni di emergenza e garantire un pronto intervento.
“Siamo consapevoli dell’importanza di un’azione tempestiva e coordinata in queste situazioni di emergenza - ha dichiarato il presidente de “La Solidarietà”, Alfonso Sessa -- La nostra associazione, da sempre vicina alla comunità, intende essere un punto di riferimento concreto per i cittadini della Valle dell’Irno, mettendo a disposizione la nostra esperienza e il nostro entusiasmo per alleviare gli effetti di queste criticità. La solidarietà e l’attenzione verso il prossimo sono i valori che ci guidano ogni giorno nel nostro lavoro”.
L’associazione invita tutti i cittadini a seguire le indicazioni delle autorità e a prestare attenzione alle persone più vulnerabili, affinché questa fase di emergenza possa essere affrontata con responsabilità e impegno.