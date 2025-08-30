Allerta meteo, la "Solidarietà" rafforza il suo impegno sul territorio Vicinanza ed indicazioni ai cittadini per fronteggiare le criticità

L'associazione di volontariato "La Solidarietà" di Fisciano desidera esprimere la propria vicinanza e attenzione nei confronti della cittadinanza in questo periodo di particolare criticità dovuto alle alte temperature e alle allerte meteo che stanno interessando la Regione Campania. Con l’arrivo di ondate di calore intenso e condizioni climatiche avverse, i volontari sono pronti a intervenire con azioni concrete per tutelare la salute e la sicurezza dei cittadini della Valle dell’Irno.

In queste giornate, i volontari de "La Solidarietà" si mobilitano per informare la popolazione sui comportamenti da adottare per evitare rischi legati all’arsione e alle alte temperature, e supportare le fasce più deboli della comunità, come anziani e persone con bisogni speciali. Il sodalizio con sede a Lancusi di Fisciano si impegna inoltre a collaborare con le autorità locali per monitorare eventuali situazioni di emergenza e garantire un pronto intervento.

“Siamo consapevoli dell’importanza di un’azione tempestiva e coordinata in queste situazioni di emergenza - ha dichiarato il presidente de “La Solidarietà”, Alfonso Sessa -- La nostra associazione, da sempre vicina alla comunità, intende essere un punto di riferimento concreto per i cittadini della Valle dell’Irno, mettendo a disposizione la nostra esperienza e il nostro entusiasmo per alleviare gli effetti di queste criticità. La solidarietà e l’attenzione verso il prossimo sono i valori che ci guidano ogni giorno nel nostro lavoro”.

L’associazione invita tutti i cittadini a seguire le indicazioni delle autorità e a prestare attenzione alle persone più vulnerabili, affinché questa fase di emergenza possa essere affrontata con responsabilità e impegno.