Eboli, il Comune incontra gli stranieri residenti:inclusione e stop irregolarità L'obiettivo è censire tutte le presenze e avviare progetti di integrazione sempre più efficaci

Questa mattina, presso la "Sala Mangrella", si è svolto un incontro promosso dall’amministrazione comunale con due associazioni di cittadini stranieri residenti sul territorio. All’iniziativa hanno preso parte il sindaco Mario Conte, il capogruppo di Eboli 3.0 e presidente della III Commissione consiliare Matteo Balestrieri, il consigliere del Forum dei Giovani Francesco Giusti, entrambi promotori dell’incontro, e numerosi rappresentanti delle comunità straniere presenti sul territorio.

"L’appuntamento ha rappresentato un importante momento di ascolto e di confronto costruttivo sui principali temi che riguardano la vita quotidiana della città: dal conferimento dei rifiuti ai trasporti, dalle difficoltà abitative al lavoro, fino alla sanità e ad altri servizi essenziali", fanno sapere da palazzo di città.

Nel corso dell’incontro, l’amministrazione ha illustrato il censimento aggiornato della popolazione residente, sulla base del quale saranno avviati controlli specifici per individuare eventuali irregolarità relative, in particolar modo alla situazione abitativa e le iniziative promosse attraverso il Tavolo del Terzo Settore sull’immigrazione, che porteranno alla concretizzazione del Progetto Esperanto e alla nascita del Centro per le Migrazioni nell’ambito del Polo Sociale.

«La giornata di oggi – ha dichiarato il consigliere Balestrieri – segna l’avvio di un patto di collaborazione con i nuovi cittadini ebolitani, con i quali intendiamo costruire un dialogo sempre più forte e una cooperazione concreta. Solo insieme possiamo affrontare le sfide quotidiane e trasformarle in opportunità di crescita per tutta la comunità».

La partecipazione numerosa, nonostante la giornata festiva, conferma la volontà dei cittadini stranieri di essere parte integrante della comunità ebolitana e di contribuire attivamente, insieme all’amministrazione, alla ricerca di soluzioni concrete ai problemi quotidiani.

«L’amministrazione comunale considera il dialogo e l’inclusione valori fondamentali per la crescita della città e continuerà a promuovere momenti di incontro con tutte le componenti sociali. – ha sottolineato il Sindaco Mario Conte - Solo attraverso la collaborazione e la condivisione sarà possibile costruire una comunità sempre più aperta, coesa e capace di valorizzare le diversità come risorsa».