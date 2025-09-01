Emergenza allagamenti a Sarno, Sirica: "Avviare subito i lavori di manutenzione" L'esponente di Fdi denuncia: "A distanza di un anno nulla è stato fatto"

Non si arrestano le polemiche a Sarno per il problema degli allagamenti in via Prolungamento Matteotti e via Damiano Mancuso. Il consigliere comunale di opposizione e coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Enrico Sirica, è tornato a denunciare con forza la grave inerzia dell’amministrazione: “A luglio 2024, in Consiglio comunale, avevamo chiesto un intervento urgente e un cronoprogramma chiaro. Il sindaco ci aveva assicurato che i lavori sarebbero partiti a breve. Oggi, a distanza di oltre un anno, nulla è stato fatto e i cittadini continuano a pagare il prezzo dell’inefficienza”, ha aggiunto Sirica.

“Non basta più aspettare. È tempo che il Comune si assuma davvero la responsabilità di questa emergenza. I cittadini hanno bisogno di strade sicure e di un’amministrazione che risponda con i fatti, non con promesse puntualmente disattese. Non ci fermeremo. Continueremo a chiedere risposte concrete e a tenere alta l’attenzione. In gioco ci sono la credibilità dell’amministrazione comunale e la qualità della vita dei sarnesi. Le scuse e i rinvii non sono più accettabili”.



L’appello è chiaro: "Avviare immediatamente i lavori necessari sulla rete fognaria bianca e restituire dignità a un territorio e a una comunità che da troppo tempo subiscono disagi evitabili".